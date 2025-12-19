Сафонова называют новым Яшиным, Мареска может сменить Пепа, «Локо» не отдал Баринова за 0,5 млн евро, «Наполи» выбил «Милан» и вышел в финал Суперкубка и другие новости

1. Матвея Сафонова уже называют наследником Льва Яшина – сравнение провел министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Такого же мнения придерживается Анатолий Бышовец, а Геннадий Зюганов назвал вратаря «ПСЖ» «продолжателем славных традиций» легендарного вратаря сборной СССР.

Депутат Сергей Миронов предложил дать Сафонову звание заслуженного мастера спорта, а французский журналист Даниэль Риоло считает, что Матвей психологически надломил своего конкурента Шевалье. И только Мостового перформанс кипера не впечатлил, ведь удары игроков «Фламенго» «отбила бы и беременная» .

2. Пошли инсайды, что Пеп Гвардиола может покинуть «Ман Сити» через полгода, а возглавляющего «Челси» Энцо Мареску видят его преемником . Лондонцы при этом сами уже изучают варианты на рынке .

3. ЦСКА предложил за Баринова 0,5 млн евро, однако «Локомотив» отказал – на капитана рассчитывают весной.

4. «Наполи» обыграл «Милан» (2:0) и вышел в финал Суперкубка Италии, где встретится с «Интером» или «Болоньей». Арендованный у «МЮ» Расмус Хейлунд снова забил .

5. Александра Степанова и Иван Букин выиграли ритм-танец на чемпионате России по фигурному катанию. Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу в короткой программе в парах .

6. НХЛ. «Миннесота» обыграла «Коламбус» (5:2), Капризов набрал 1+2 и вышел на 3-е место по очкам в истории «Уайлд», Тарасенко забил во втором матче подряд (а партнеры по российской тройке – Данила Юров и Яков Тренин – ему ассистировали). «Вашингтон» справился с «Торонто» (4:0), Овечкин без голов в 6-м матче подряд при двух попаданиях в штангу. «Тампа» проиграла «Лос-Анджелесу» (1:2) без Кучерова, пропустившего игру из-за болезни . Все результаты дня – здесь .

7. КДК прекратил дело о расизме в матче «Краснодар» – ЦСКА : Кордоба и Вильягра готовы примириться, при этом игрок армейцев отрицал расистские оскорбления .

8. В КХЛ «Локомотив» в серии буллитов победил ЦСКА , СКА обыграл «Ак Барс» – это пятая победа клуба за шесть последних игр. «Барыс» прервал 7-матчевую победную серию «Динамо» . «Салават Юлаев» одержал 700-ю победу в КХЛ . Остальные результаты – здесь .

9. Эдуард Сперцян признан лучшим игроком ноября-декабря в чемпионате России.

10. НБА. 14 очков Демина не помогли «Бруклину» справиться с «Майами» и другие результаты .

11. Суд отказал Промесу в отмене предварительного заключения . Экс-игрок «Спартака» уверен, что будет интересен всем клубам , когда освободится.

12. Шведка Ханна Оберг победила в спринте на Кубке мира по биатлону в Анси.

13. The Guardian включил Лео Месси в топ-35 лучших игроков по итогам 2025 года.

14. Определились все участники плей-офф Лиги конференций.

Цитаты дня

Аршавин – Сафонову: «Поздравляю с первым покером и с очередным международным трофеем. Продолжай покорять Европу и учи их русскому»

Алексей Попов: «Феттель рядом не стоял с Алонсо, пусть у Себастьяна было бы в бесконечное количество раз больше титулов»

Экс-хавбек Марокко Хаджи о Ямале: «Он ошибся, выбрав сборную Испании – они не будут любить его так же, как марокканцы. Испанские журналисты говорят, что предпочитают Педри»

Форвард «Спартака» Мальцев: «Россия лучше США в плане жизни – и сервис лучше, и банки проще устроены, в Америке непонятная система. Такси, рестораны – очень все дорого»