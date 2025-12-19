  • Спортс
  • Сафонова называют новым Яшиным, Мареска может сменить Пепа, «Локо» не отдал Баринова за 0,5 млн евро, «Наполи» выбил «Милан» и вышел в финал Суперкубка и другие новости
Сафонова называют новым Яшиным, Мареска может сменить Пепа, «Локо» не отдал Баринова за 0,5 млн евро, «Наполи» выбил «Милан» и вышел в финал Суперкубка и другие новости

1. Матвея Сафонова уже называют наследником Льва Яшина – сравнение провел министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Такого же мнения придерживается Анатолий Бышовец, а Геннадий Зюганов назвал вратаря «ПСЖ» «продолжателем славных традиций» легендарного вратаря сборной СССР.

Депутат Сергей Миронов предложил дать Сафонову звание заслуженного мастера спорта, а французский журналист Даниэль Риоло считает, что Матвей психологически надломил своего конкурента Шевалье. И только Мостового перформанс кипера не впечатлил, ведь удары игроков «Фламенго» «отбила бы и беременная».

2. Пошли инсайды, что Пеп Гвардиола может покинуть «Ман Сити» через полгода, а возглавляющего «Челси» Энцо Мареску видят его преемником. Лондонцы при этом сами уже изучают варианты на рынке.

3. ЦСКА предложил за Баринова 0,5 млн евро, однако «Локомотив» отказал – на капитана рассчитывают весной.

4. «Наполи» обыграл «Милан» (2:0) и вышел в финал Суперкубка Италии, где встретится с «Интером» или «Болоньей». Арендованный у «МЮ» Расмус Хейлунд снова забил.

5. Александра Степанова и Иван Букин выиграли ритм-танец на чемпионате России по фигурному катанию. Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу в короткой программе в парах.

6. НХЛ. «Миннесота» обыграла «Коламбус» (5:2), Капризов набрал 1+2 и вышел на 3-е место по очкам в истории «Уайлд», Тарасенко забил во втором матче подряд (а партнеры по российской тройке – Данила Юров и Яков Тренин – ему ассистировали). «Вашингтон» справился с «Торонто» (4:0), Овечкин без голов в 6-м матче подряд при двух попаданиях в штангу. «Тампа» проиграла «Лос-Анджелесу» (1:2) без Кучерова, пропустившего игру из-за болезни. Все результаты дня – здесь

7. КДК прекратил дело о расизме в матче «Краснодар» – ЦСКА: Кордоба и Вильягра готовы примириться, при этом игрок армейцев отрицал расистские оскорбления.

8. В КХЛ «Локомотив» в серии буллитов победил ЦСКА, СКА обыграл «Ак Барс» – это пятая победа клуба за шесть последних игр. «Барыс» прервал 7-матчевую победную серию «Динамо». «Салават Юлаев» одержал 700-ю победу в КХЛ. Остальные результаты – здесь.

9. Эдуард Сперцян признан лучшим игроком ноября-декабря в чемпионате России.

10. НБА. 14 очков Демина не помогли «Бруклину» справиться с «Майами» и другие результаты

11. Суд отказал Промесу в отмене предварительного заключения. Экс-игрок «Спартака» уверен, что будет интересен всем клубам, когда освободится. 

12. Шведка Ханна Оберг победила в спринте на Кубке мира по биатлону в Анси.

13. The Guardian включил Лео Месси в топ-35 лучших игроков по итогам 2025 года.

14. Определились все участники плей-офф Лиги конференций.

Цитаты дня

Аршавин – Сафонову: «Поздравляю с первым покером и с очередным международным трофеем. Продолжай покорять Европу и учи их русскому»

Алексей Попов: «Феттель рядом не стоял с Алонсо, пусть у Себастьяна было бы в бесконечное количество раз больше титулов»

Экс-хавбек Марокко Хаджи о Ямале: «Он ошибся, выбрав сборную Испании – они не будут любить его так же, как марокканцы. Испанские журналисты говорят, что предпочитают Педри»

Форвард «Спартака» Мальцев: «Россия лучше США в плане жизни – и сервис лучше, и банки проще устроены, в Америке непонятная система. Такси, рестораны – очень все дорого»

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...30342 голоса
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
утренний дайджест
Главные новости
Депутат Свищев о 4 сэйвах Сафонова в серии пенальти: «Гордимся советской и российской школой вратарей. От Яшина эта преемственность передается из поколения в поколение»
сегодня, 02:57
Агент Глебова об интересе европейских клубов: «Чем ближе трансферное окно, тем больше звонков по Кириллу»
сегодня, 02:14
«Шалимов идеально подходит «Спартаку». Играл в Италии, знает, что такое спартаковский футбол, работал с Бесковым, Романцевым. Не везло с клубами». Морозов об экс-тренере «Краснодара»
вчера, 22:30
«Страсбур» выиграл общий этап Лиги конференций. «Ракув», АЕК Николича, «Райо Вальекано» и «Шахтер» – в топ-8, «Кристал Пэлас» и «Фиорентина» – в стыках, «Динамо» Киев вылетело
вчера, 22:18
Черчесов на вопрос о своих ошибках: «Это называется просчет. Ошибка – это то, что ты повторил, я же философски иногда рассуждаю. Если трех ложек сахара много, но снова насыпал – это ошибка»
вчера, 22:05
49% футболисток получают менее $10000 в год, 25% вынуждены подрабатывать, у 22% нет контракта с клубом, больше половины жалуются на недостаток отдыха – результаты опроса FIFPro
вчера, 21:30
«МЮ» хочет купить Семеньо в январе и надеется, что перспектива ухода Гвардиолы поможет выиграть борьбу у «Сити»
вчера, 21:18
У «Милана» 1 победа в 4 последних матчах. Команда Аллегри вылетела из Кубка и Суперкубка за это время
вчера, 21:04
«Наполи» сыграет с «Интером» или «Болоньей» в финале Суперкубка Италии 22 декабря
вчера, 20:58
«Наполи» обыграл «Милан» (2:0) и вышел в финал Суперкубка Италии. Нерес и Хейлунд забили по голу
вчера, 20:57
Последние новости
Агент о том, готов ли Боккетти возглавить «Спартак»: «У него контракт с «Аталантой» U23, но красно-белые и Москва всегда будут для него домом»
21 минуту назад
Бруну о карьере в «МЮ»: «У Тотти не много трофеев. С тех пор, как он покинул «Рому», она ничего не выигрывала, но он по-прежнему как бог Рима»
35 минут назад
Орлов о Шпилевском: «Тренер все-таки настоящий, у него есть свои линии. «Пари НН» поднимется»
сегодня, 03:19
Газизов о Евсееве и «Динамо» Махачкала: «Это какая‑то скрытая реклама. Как объявим нового тренера, расскажем, почему его назначили»
сегодня, 02:42
Олисе включил Кейна, Нойера, Дэвиса, Киммиха и Мусиалу в команду Бундеслиги для игры 5 на 5
сегодня, 02:30
«Барселоне» интересен Бисиву. Идут переговоры с окружением 17-летнего вингера «Брюгге»
сегодня, 01:59
Веденеев о «Зените»: «Надо определиться с одним нападающим и постоянно его ставить. Пускай даже не забивает – все равно потом начнет»
сегодня, 01:43
«Бавария» и Гнабри близки к продлению контракта до 2028 года. Вингер будет получать не более 16 млн евро в год с учетом премий
вчера, 22:36
Дини об Экитике: «Самый недооцененный нападающий АПЛ. Он будет состязаться с Холандом в том, кто больше забьет. Юго может играть за Францию вместе с Мбаппе – на левом фланге»
вчера, 22:32
«Динамо» Киев не выходит в плей-офф еврокубков 5 сезонов подряд. Клуб занял 27-е место в Лиге конференций
вчера, 22:16