Кубок мира. Спринт. Тандревольд, Симон, Брезаз-Буше, Пройс, Виттоцци, Магнуссон, Жанмонно, Киркеэйде пробегут гонку

Виттоцци, Пройс и Симон выступят в спринте на Кубке мира по биатлону в Анси.

18 декабря на этапе Кубка мира по биатлону в Анси пройдет женская спринтерская гонка.

Кубок мира по биатлону-2025/26

3-й этап

Анси, Франция

Женщины

Спринт

Начало – 16:15 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Старт-лист

3. Ингрид Тандревольд (Норвегия)

7. Жюлия Симон (Франция)

17. Анамария Лампич (Словения)

18. Ванесса Фойгт (Германия)

20. Жюстин Брезаз-Буше (Франция)

22. Юлия Таннхаймер (Германия)

26. Анна Вайдель (Германия)

28. Янина Хеттих-Вальц (Германия)

29. Франциска Пройс (Германия)

36. Лена Хекки-Гросс (Швейцария)

38. Соня Лейнамо (Финляндия)

46. Суви Минккинен (Финляндия)

48. Лиза Виттоцци (Италия)

50. Осеан Мишлон (Франция)

52. Эльвира Оберг (Швеция)

54. Камиль Бене (Франция)

56. Лу Жанмонно (Франция)

58. Элла Халварссон (Швеция)

60. Ханна Оберг (Швеция)

64. Доротея Вирер (Италия)

66. Анна Магнуссон (Швеция)

68. Марен Киркеэйде (Норвегия)

72. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)

78. Маркета Давидова (Чехия)

Опубликовано: Полина Лоцик
