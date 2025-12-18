ЦСКА предложил за Баринова примерно 0,5 млн евро. «Локомотив» отказал и рассчитывает на игрока весной («СЭ»)
«Локомотив» не устроило предложение ЦСКА по Баринову.
«Локомотив» отказал ЦСКА, сделавшему предложение о трансфере Дмитрия Баринова.
Контракт 29-летнего полузащитника рассчитан до лета 2026 года. Армейцы сделали официальное предложение о покупке Дмитрия в ближайшее зимнее трансферное окно.
«Спорт-Экспресс» сообщает, что ЦСКА предложил примерно 0,5 миллиона евро за капитана «Локомотива». Однако железнодорожники ответили отказом, в клубе рассчитывают на игрока в весенней части сезона.
Баринов забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи в 17 матчах Мир РПЛ в этом сезоне. Его подробная статистика выступлений доступна здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
