ЦСКА предложил за Баринова примерно 0,5 млн евро. «Локомотив» отказал и рассчитывает на игрока весной («СЭ»)

«Локомотив» не устроило предложение ЦСКА по Баринову.

«Локомотив» отказал ЦСКА, сделавшему предложение о трансфере Дмитрия Баринова.

Контракт 29-летнего полузащитника рассчитан до лета 2026 года. Армейцы сделали официальное предложение о покупке Дмитрия в ближайшее зимнее трансферное окно.

«Спорт-Экспресс» сообщает, что ЦСКА предложил примерно 0,5 миллиона евро за капитана «Локомотива». Однако железнодорожники ответили отказом, в клубе рассчитывают на игрока в весенней части сезона.

Баринов забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи в 17 матчах Мир РПЛ в этом сезоне. Его подробная статистика выступлений доступна здесь .