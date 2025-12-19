Бруну о карьере в «МЮ»: «У Тотти не много трофеев. С тех пор, как он покинул «Рому», она ничего не выигрывала, но он по-прежнему как бог Рима»

Бруну: Тотти выиграл не много трофеев, но он по-прежнему как бог Рима.

Капитан «Манчестер Юнайтед » Бруну Фернандеш провел параллели между собой и карьерой Франческо Тотти .

«Думаю, время, проведенное в клубе, сложилось не так, как я хотел, потому что, конечно же, я хотел завоевывать трофеи, но мне не удалось поднять их столько, сколько я мог бы и должен был.

В наши дни люди зачастую называют тебя хорошим или плохим игроком в зависимости от того, выигрываешь ты или проигрываешь трофеи. Многое изменилось, потому что, если оглянуться в прошлое, Тотти известен как один из лучших игроков Италии, но, к сожалению для него, он выиграл не много трофеев.

Но, думаю, если, опять же, оглянуться назад, все говорят, что он один из лучших, кто когда-либо играл за Италию. С тех пор, как Тотти покинул «Рому», она ничего не выигрывала (в сезоне-2021/22 «Рома » стала победителем Лиги конференций – Спортс”). Мало что изменилось, и он по-прежнему как бог Рима», – сказал Бруну.