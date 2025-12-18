КДК прекратил дело о расизме в матче «Краснодар» – ЦСКА: «Кордоба и Вильягра готовы примириться. Доказательства о дисциплинарном нарушении отсутствуют»

КДК прекратил разбирательство по поводу расизма в матче «Краснодар» – ЦСКА.

Глава КДК РФС Артур Григорьянц объявил о прекращении разбирательства по поводу возможного оскорбления форварда «Краснодара» Джона Кордобы на почве расизма со стороны полузащитника ЦСКА Родриго Вильягры.

В перерыве матча 18-го тура Мир РПЛ , в котором «быки» победили со счетом 2:1, в подтрибунном помещении произошла стычка с участием Мойзеса Барбозы и Кордобы . Защитник «Краснодара » Лукас Оласа заявил, что причиной конфликта стало оскорбление расистского характера со стороны одного из игроков ЦСКА. После матча Кордоба обвинил в расизме полузащитника армейцев Вильягру .

«К нам поступила информация о том, что футболисты готовы примириться. У них должна быть встреча, и футболиста должны примириться. И мы получим дополнительную информацию от клубов.

Решение: с учетом объяснения лиц и принимая во внимание отсутствие доказательств о дисциплинарном нарушении КДК РФС решил делопроизводство прекратить», – заявил Григорьянц.

