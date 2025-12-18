КДК прекратил дело о расизме в матче «Краснодар» – ЦСКА: «Кордоба и Вильягра готовы примириться. Доказательства о дисциплинарном нарушении отсутствуют»
Глава КДК РФС Артур Григорьянц объявил о прекращении разбирательства по поводу возможного оскорбления форварда «Краснодара» Джона Кордобы на почве расизма со стороны полузащитника ЦСКА Родриго Вильягры.
В перерыве матча 18-го тура Мир РПЛ, в котором «быки» победили со счетом 2:1, в подтрибунном помещении произошла стычка с участием Мойзеса Барбозы и Кордобы. Защитник «Краснодара» Лукас Оласа заявил, что причиной конфликта стало оскорбление расистского характера со стороны одного из игроков ЦСКА. После матча Кордоба обвинил в расизме полузащитника армейцев Вильягру.
«К нам поступила информация о том, что футболисты готовы примириться. У них должна быть встреча, и футболиста должны примириться. И мы получим дополнительную информацию от клубов.
Решение: с учетом объяснения лиц и принимая во внимание отсутствие доказательств о дисциплинарном нарушении КДК РФС решил делопроизводство прекратить», – заявил Григорьянц.
«Надеюсь, Вильягру будут судить по полной строгости». Интервью, в котором Кордоба обвинил Вильягру в расизме