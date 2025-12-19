  • Спортс
  Газизов о Евсееве и «Динамо» Махачкала: «Это какая‑то скрытая реклама. Как объявим нового тренера, расскажем, почему его назначили»
Газизов о Евсееве и «Динамо» Махачкала: «Это какая‑то скрытая реклама. Как объявим нового тренера, расскажем, почему его назначили»

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов оценил вероятность назначения Вадима Евсеева тренером дагестанцев.

— Действительно ли «Динамо» рассматривает Евсеева на пост главного тренера «Динамо»?

— Это какая‑то скрытая реклама или лоббирование. Мне кажется, клуб уже ответил на вопрос о будущем главном тренере довольно‑таки корректно. 

Как объявим имя нового тренера, расскажем, почему и для чего мы его назначили, — сказал Газизов.

После 18 туров махачкалинский клуб занимает в РПЛ 13‑е место.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoДинамо Махачкала
