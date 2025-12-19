Депутат Свищев о 4 сэйвах Сафонова в серии пенальти: «Гордимся советской и российской школой вратарей. От Яшина эта преемственность передается из поколения в поколение»

Свищев о 4 сэйвах Сафонова в серии пенальти: гордимся российской школой вратарей.

Зампредседателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о 4 сэйвах вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в послематчевой серии 11-метровых в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.).

«Я видел спасения Сафонова в послематчевой серии пенальти. Фантастическая игра, лично я не припомню подобного в футболе. В четырех подряд отраженных пенальти заслуга и самого Матвея, и бразильцы не совсем удачно били.

Но можно смело сказать, что Сафонов провел лучший матч в своей жизни. Несмотря на не очень благоприятный фон вокруг, Сафонов играл хладнокровно, четыре раза успешно выходил в составе «ПСЖ» в качестве основного вратаря.

Все игроки «ПСЖ » после победы обнимали Сафонова, качали его на руках. Вся команда признала Матвея лучшим игроком матча. Это большое достижение для Сафонова, это дорогого стоит.

Мы гордимся, что именно российский вратарь сделал вчерашнюю победу. Советская вратарская школа всегда славилась своими мастерами. Из поколения в поколение от Льва Яшина передается эта преемственность. Мы гордимся советской и российской школой вратарей», – сказал Свищев.