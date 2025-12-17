Чемпионат России. Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Миронова и Устенко, Щербакова и Гончаров, Пасечник и Чиризано покажут ритм-танцы
18 декабря танцоры на льду выступят с ритм-танцами на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
Чемпионат России по фигурному катанию-2026
Санкт-Петербург
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 16:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Участники
Алиса Абдуллина – Артем Крылов
Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов
Василиса Кагановская – Максим Некрасов
Анна Коломенская – Артем Фролов
Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин
Софья Леонтьева – Даниил Горелкин
Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков
Екатерина Миронова – Евгений Устенко
Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано
Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов
Александра Степанова – Иван Букин
Ольга Федорова – Павел Драко
Софья Шевченко – Андрей Ежлов
Елизавета Шичина – Павел Дрозд
Анна Щербакова – Егор Гончаров
ПРИМЕЧАНИЕ: состав разминок будет опубликован после жеребьевки.
