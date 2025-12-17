  • Спортс
  • Чемпионат России. Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Миронова и Устенко, Щербакова и Гончаров, Пасечник и Чиризано покажут ритм-танцы
1

Чемпионат России. Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Миронова и Устенко, Щербакова и Гончаров, Пасечник и Чиризано покажут ритм-танцы

Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов покажут ритм-танцы на ЧР.

18 декабря танцоры на льду выступят с ритм-танцами на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. 

Чемпионат России по фигурному катанию-2026

Санкт-Петербург

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 16:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Участники

Алиса Абдуллина – Артем Крылов

Варвара ЖдановаТимур Бабаев-Смирнов

Василиса КагановскаяМаксим Некрасов

Анна Коломенская – Артем Фролов

Милана КузьминаДмитрий Студеникин

Софья Леонтьева – Даниил Горелкин

Таисия ЛинчевскаяДмитрий Щербаков

Екатерина Миронова – Евгений Устенко

Елизавета ПасечникДарио Чиризано

Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов

Александра СтепановаИван Букин

Ольга Федорова – Павел Драко

Софья Шевченко – Андрей Ежлов

Елизавета ШичинаПавел Дрозд

Анна Щербакова – Егор Гончаров

ПРИМЕЧАНИЕ: состав разминок будет опубликован после жеребьевки.

Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2026 в Санкт-Петербурге

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
