НБА. «Голден Стэйт» встретится с «Финиксом», «Денвер» примет «Орландо» и другие матчи
19 декабря в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут двенадцать матчей.
«Финикс» (7-е место на Западе, 14-12) примет «Голден Стэйт» (8-е на Западе, 13-14).
«Денвер» (2-е на Западе, 19-6) сыграет с «Орландо» (5-е на Востоке, 15-11).
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: opimakh.ilya
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости