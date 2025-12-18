0

НБА. «Голден Стэйт» встретится с «Финиксом», «Денвер» примет «Орландо» и другие матчи

19 декабря в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут двенадцать матчей.

«Финикс» (7-е место на Западе, 14-12) примет «Голден Стэйт» (8-е на Западе, 13-14).

«Денвер» (2-е на Западе, 19-6) сыграет с «Орландо» (5-е на Востоке, 15-11).

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: opimakh.ilya
результаты
logoНБА
logoХьюстон
logoМилуоки
logoАтланта
logoИндиана
logoСан-Антонио
logoДенвер
logoШарлотт
logoПортленд
logoДаллас
logoНью-Йорк
logoСакраменто
logoМайами
logoЮта
logoНовый Орлеан
logoКлипперс
logoВашингтон
logoГолден Стэйт
logoОрландо
logoДетройт
logoТоронто
logoФиникс
logoОклахома-Сити
logoЛейкерс
