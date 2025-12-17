Чемпионат России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Чикмарева и Янченков, Осокина и Грицаенко выйдут на лед с короткими программами

Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский покажут короткие программы на ЧР.

18 декабря спортивные пары выступят с короткими программами на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Чемпионат России по фигурному катанию-2026

Санкт-Петербург

Пары

Короткая программа

Начало – 18:45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Участники

Юлия Артемьева – Алексей Брюханов

Алиса Блинникова – Алексей Карпов

Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

Вероника Меренкова – Даниль Галимов

Анастасия Мишина – Александр Галлямов

Анна Москалева – Артем Родзянов

Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев

Елизавета Осокина – Артем Грицаенко

Валерия Ходыкина – Даниил Бутенко

Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков

Майя Шегай – Андрей Шадерков

Таисия Щербинина – Артем Петров

ПРИМЕЧАНИЕ: состав разминок будет опубликован после жеребьевки.

Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2026 в Санкт-Петербурге