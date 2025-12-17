Чемпионат России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Чикмарева и Янченков, Осокина и Грицаенко выйдут на лед с короткими программами
18 декабря спортивные пары выступят с короткими программами на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
Чемпионат России по фигурному катанию-2026
Санкт-Петербург
Пары
Короткая программа
Начало – 18:45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Участники
Юлия Артемьева – Алексей Брюханов
Алиса Блинникова – Алексей Карпов
Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
Вероника Меренкова – Даниль Галимов
Анастасия Мишина – Александр Галлямов
Анна Москалева – Артем Родзянов
Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев
Елизавета Осокина – Артем Грицаенко
Валерия Ходыкина – Даниил Бутенко
Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков
Майя Шегай – Андрей Шадерков
Таисия Щербинина – Артем Петров
ПРИМЕЧАНИЕ: состав разминок будет опубликован после жеребьевки.
Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2026 в Санкт-Петербурге