Чемпионат России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Чикмарева и Янченков, Осокина и Грицаенко выйдут на лед с короткими программами

18 декабря спортивные пары выступят с короткими программами на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. 

Чемпионат России по фигурному катанию-2026

Санкт-Петербург

Пары

Короткая программа

Начало – 18:45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Участники

Юлия АртемьеваАлексей Брюханов

Алиса Блинникова – Алексей Карпов

Александра БойковаДмитрий Козловский

Вероника Меренкова – Даниль Галимов

Анастасия МишинаАлександр Галлямов

Анна Москалева – Артем Родзянов

Анастасия МухортоваДмитрий Евгеньев

Елизавета Осокина – Артем Грицаенко

Валерия Ходыкина – Даниил Бутенко

Екатерина ЧикмареваМатвей Янченков

Майя Шегай – Андрей Шадерков

Таисия ЩербининаАртем Петров

ПРИМЕЧАНИЕ: состав разминок будет опубликован после жеребьевки.

Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2026 в Санкт-Петербурге

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
