Орлов о Глушенкове: «Один из лучших в «Зените» по пониманию игры. Не понимаю логики его замен»
Орлов о Глушенкове: один из лучших в «Зените» по пониманию игры.
Комментатор Геннадий Орлов назвал хавбека Максима Глушенкова одним из лучших в «Зените» по пониманию игры.
«Нельзя сказать, что Глушенков не старается, он старается, но помните, когда он начал, он с Венделом так взаимодействовал хорошо.
Сейчас по пониманию игры, по своим данным индивидуальным, он, конечно, один из лучших игроков «Зенита». Бесспорно. И он участвует в гонке бомбардиров, поэтому я не понимаю, зачем его меняют на 85-й минуте.
Дайте ему возможность забивать! Не понимаю логики этих замен», — сказал Орлов.
В 16 матчах сезона РПЛ на счету Глушенкова 8 голов и 4 ассиста.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...31043 голоса
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости