  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Орлов о Глушенкове: «Один из лучших в «Зените» по пониманию игры. Не понимаю логики его замен»
5

Орлов о Глушенкове: «Один из лучших в «Зените» по пониманию игры. Не понимаю логики его замен»

Орлов о Глушенкове: один из лучших в «Зените» по пониманию игры.

Комментатор Геннадий Орлов назвал хавбека Максима Глушенкова одним из лучших в «Зените» по пониманию игры.

«Нельзя сказать, что Глушенков не старается, он старается, но помните, когда он начал, он с Венделом так взаимодействовал хорошо. 

Сейчас по пониманию игры, по своим данным индивидуальным, он, конечно, один из лучших игроков «Зенита». Бесспорно. И он участвует в гонке бомбардиров, поэтому я не понимаю, зачем его меняют на 85-й минуте. 

Дайте ему возможность забивать! Не понимаю логики этих замен», — сказал Орлов.

В 16 матчах сезона РПЛ на счету Глушенкова 8 голов и 4 ассиста.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...31043 голоса
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoМаксим Глушенков
logoГеннадий Орлов
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Зенит» никогда не будет чемпионом с такими, как Глушенков. Тренеры говорят идти в оборону, а он лицо недовольное сделает и демонстративно может не вернуться». Веденеев о петербуржцах
вчера, 19:30
Батраков и Сперцян – самые дорогие игроки РПЛ по версии Transfermarkt с ценой 25 млн евро. Энрике – 3-й, Кисляк – 4-й, Тюкавин – 9-й, Глушенков – 10-й
16 декабря, 13:40
Глушенков – лучший игрок «Зенита» в ноябре-декабре. Максим получил награду в 3-й раз подряд
15 декабря, 15:01
Главные новости
Сафонова называют новым Яшиным, Мареска может сменить Пепа, «Локо» не отдал Баринова за 0,5 млн евро, «Наполи» выбил «Милан» и вышел в финал Суперкубка и другие новости
14 минут назад
Тер Стеген не планирует уходить из «Барсы» зимой. Нагельсманна устроит, если вратарь будет играть только в Кубке Испании (Marca)
19 минут назад
Чем занимаются легенды футбола нулевых на пенсии? Разбираемся в новом тесте
24 минуты назадТесты и игры
Агент о цене за Глебова: «Явно выше 8 млн евро»
сегодня, 05:14
Губерниев о 4 сэйвах Сафонова в серии пенальти: «Круче, чем покер Аршавина на «Энфилде». Андрей забил 4 гола не в финале Межконтинентального кубка»
сегодня, 04:15
Бруну о карьере в «МЮ»: «У Тотти не много трофеев. С тех пор, как он покинул «Рому», она ничего не выигрывала, но он по-прежнему как бог Рима»
сегодня, 03:44
Депутат Свищев о 4 сэйвах Сафонова в серии пенальти: «Гордимся советской и российской школой вратарей. Преемственность от Яшина передается из поколения в поколение»
сегодня, 02:57
Агент Глебова об интересе европейских клубов: «Чем ближе трансферное окно, тем больше звонков по Кириллу»
сегодня, 02:14
«Шалимов идеально подходит «Спартаку». Играл в Италии, знает, что такое спартаковский футбол, работал с Бесковым, Романцевым. Не везло с клубами». Морозов об экс-тренере «Краснодара»
вчера, 22:30
«Страсбур» выиграл общий этап Лиги конференций. «Ракув», АЕК Николича, «Райо Вальекано» и «Шахтер» – в топ-8, «Кристал Пэлас» и «Фиорентина» – в стыках, «Динамо» Киев вылетело
вчера, 22:18
Ко всем новостям
Последние новости
Семин об Агкацеве: «Может пойти по пути Сафонова и заиграть в Европе. Матвей показывает, что в футболе все возможно»
6 минут назад
Экс-вратарь «ПСЖ» Лама о Сафонове: «Доказал, что можем на него рассчитывать. Он прошел процесс адаптации»
57 минут назад
Хавбек «Ман Сити» Эчеверри интересен другим клубам. Аренду в «Байере» могут расторгнуть из-за дефицита игровой практики
сегодня, 04:59
Газизов назвал Мусаева тренером года: «Завоевал чемпионство и остался на первом месте после осенней части сезона»
сегодня, 04:41
«Дзюба удивляет: в российском футбола 37 лет — это уже пенсия». Вингер «Акрона» Пестряков об одноклубнике
сегодня, 04:29
Агент о том, готов ли Боккетти возглавить «Спартак»: «У него контракт с «Аталантой» U23, но красно-белые и Москва всегда будут для него домом»
сегодня, 03:58
Орлов о Шпилевском: «Тренер все-таки настоящий, у него есть свои линии. «Пари НН» поднимется»
сегодня, 03:19
Газизов о Евсееве и «Динамо» Махачкала: «Это какая‑то скрытая реклама. Как объявим нового тренера, расскажем, почему его назначили»
сегодня, 02:42
Олисе включил Кейна, Нойера, Дэвиса, Киммиха и Мусиалу в команду Бундеслиги для игры 5 на 5
сегодня, 02:30
«Барселоне» интересен Бисиву. Идут переговоры с окружением 17-летнего вингера «Брюгге»
сегодня, 01:59