Орлов о Глушенкове: «Один из лучших в «Зените» по пониманию игры. Не понимаю логики его замен»

Орлов о Глушенкове: один из лучших в «Зените» по пониманию игры.

Комментатор Геннадий Орлов назвал хавбека Максима Глушенкова одним из лучших в «Зените » по пониманию игры.

«Нельзя сказать, что Глушенков не старается, он старается, но помните, когда он начал, он с Венделом так взаимодействовал хорошо.

Сейчас по пониманию игры, по своим данным индивидуальным, он, конечно, один из лучших игроков «Зенита». Бесспорно. И он участвует в гонке бомбардиров, поэтому я не понимаю, зачем его меняют на 85-й минуте.

Дайте ему возможность забивать! Не понимаю логики этих замен», — сказал Орлов.

В 16 матчах сезона РПЛ на счету Глушенкова 8 голов и 4 ассиста.