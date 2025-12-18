НХЛ. «Вашингтон» примет «Торонто», «Тампа» – «Лос-Анджелес», «Питтсбург» сыграет с «Оттавой», «Миннесота» – с «Коламбусом», «Рейнджерс» против «Сент-Луиса»
В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» примет «Торонто», «Тампа» – «Лос-Анджелес», «Питтсбург» сыграет с «Оттавой», «Миннесота» – с «Коламбусом», «Рейнджерс» будут противостоять «Сент-Луису».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
