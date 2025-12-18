«Наполи» сыграет с «Интером» или «Болоньей» в финале Суперкубка Италии 22 декабря
«Наполи» стал первым финалистом Суперкубка Италии.
«Наполи» вышел в финал Суперкубка Италии.
Команда Антонио Конте победила «Милан» со счетом 2:0 в полуфинале. В решающем матче она встретится с «Болоньей» или «Интером», которые сыграют завтра.
Финал турнира, организованного в Саудовской Аравии, пройдет 22 декабря.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
