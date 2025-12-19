Газизов назвал Мусаева тренером года: «Завоевал чемпионство и остался на первом месте после осенней части сезона»

Газизов назвал Мусаева тренером года: завоевал чемпионство и остался на 1-м месте.

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов назвал Мурада Мусаева из «Краснодара» лучшим тренером 2025 года.

«В 2025 году лучшим тренером был Мусаев, однозначно. Завоевал чемпионство и остался после первой части нового сезона на первом месте. Здесь это надо признать.

Хотя понятно, что есть кейсы и других отечественных специалистов — тот же Талалаев, который хорош с «Балтикой», показывает результаты. Галактионов очень хорошую игру ставит в «Локомотиве». Очень много вещей есть интересных, не хочу никого обижать.

Отмечу, что и Семак свой класс поддерживает. Так долго держать такую команду в течение семи‑восьми лет — это очень серьезно», — сказал Газизов.