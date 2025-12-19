  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Газизов назвал Мусаева тренером года: «Завоевал чемпионство и остался на первом месте после осенней части сезона»
0

Газизов назвал Мусаева тренером года: «Завоевал чемпионство и остался на первом месте после осенней части сезона»

Газизов назвал Мусаева тренером года: завоевал чемпионство и остался на 1-м месте.

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов назвал Мурада Мусаева из «Краснодара» лучшим тренером 2025 года.

«В 2025 году лучшим тренером был Мусаев, однозначно. Завоевал чемпионство и остался после первой части нового сезона на первом месте. Здесь это надо признать. 

Хотя понятно, что есть кейсы и других отечественных специалистов — тот же Талалаев, который хорош с «Балтикой», показывает результаты. Галактионов очень хорошую игру ставит в «Локомотиве». Очень много вещей есть интересных, не хочу никого обижать.

Отмечу, что и Семак свой класс поддерживает. Так долго держать такую команду в течение семи‑восьми лет — это очень серьезно», — сказал Газизов.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...30460 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoМурад Мусаев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ташуев об отношении Мостового к Мусаеву: «Есть много тренеров, кто не играл, но тренирует. Это задевает самолюбие Александра. Без опыта его никто не позовет в топ-клуб»
вчера, 01:52
Колосков о «Динамо»: «Хотелось бы, чтобы работал отечественный тренер, как Семак, Галактионов, Мусаев. Гусев провел всего три матча, причем не совсем удачно»
вчера, 01:10
Мусаев, Семак, Галактионов, Талалаев и Тедеев претендуют на приз Winline тренеру РПЛ в ноябре-декабре
16 декабря, 08:28
Главные новости
Сафонова называют новым Яшиным, Мареска может сменить Пепа, «Локо» не отдал Баринова за 0,5 млн евро, «Наполи» выбил «Милан» и вышел в финал Суперкубка и другие новости
43 минуты назад
Депутат Свищев о 4 сэйвах Сафонова в серии пенальти: «Гордимся советской и российской школой вратарей. От Яшина эта преемственность передается из поколения в поколение»
сегодня, 02:57
Агент Глебова об интересе европейских клубов: «Чем ближе трансферное окно, тем больше звонков по Кириллу»
сегодня, 02:14
«Шалимов идеально подходит «Спартаку». Играл в Италии, знает, что такое спартаковский футбол, работал с Бесковым, Романцевым. Не везло с клубами». Морозов об экс-тренере «Краснодара»
вчера, 22:30
«Страсбур» выиграл общий этап Лиги конференций. «Ракув», АЕК Николича, «Райо Вальекано» и «Шахтер» – в топ-8, «Кристал Пэлас» и «Фиорентина» – в стыках, «Динамо» Киев вылетело
вчера, 22:18
Черчесов на вопрос о своих ошибках: «Это называется просчет. Ошибка – это то, что ты повторил, я же философски иногда рассуждаю. Если трех ложек сахара много, но снова насыпал – это ошибка»
вчера, 22:05
49% футболисток получают менее $10000 в год, 25% вынуждены подрабатывать, у 22% нет контракта с клубом, больше половины жалуются на недостаток отдыха – результаты опроса FIFPro
вчера, 21:30
«МЮ» хочет купить Семеньо в январе и надеется, что перспектива ухода Гвардиолы поможет выиграть борьбу у «Сити»
вчера, 21:18
У «Милана» 1 победа в 4 последних матчах. Команда Аллегри вылетела из Кубка и Суперкубка за это время
вчера, 21:04
«Наполи» сыграет с «Интером» или «Болоньей» в финале Суперкубка Италии 22 декабря
вчера, 20:58
Ко всем новостям
Последние новости
«Дзюба удивляет: в российском футбола 37 лет — это уже пенсия». Вингер «Акрона» Пестряков об одноклубнике
14 минут назад
Губерниев о 4 сэйвах Сафонова в серии пенальти: «Круче, чем покер Аршавина на «Энфилде». Андрей забил 4 гола не в финале Межконтинентального кубка»
28 минут назад
Агент о том, готов ли Боккетти возглавить «Спартак»: «У него контракт с «Аталантой» U23, но красно-белые и Москва всегда будут для него домом»
45 минут назад
Бруну о карьере в «МЮ»: «У Тотти не много трофеев. С тех пор, как он покинул «Рому», она ничего не выигрывала, но он по-прежнему как бог Рима»
59 минут назад
Орлов о Шпилевском: «Тренер все-таки настоящий, у него есть свои линии. «Пари НН» поднимется»
сегодня, 03:19
Газизов о Евсееве и «Динамо» Махачкала: «Это какая‑то скрытая реклама. Как объявим нового тренера, расскажем, почему его назначили»
сегодня, 02:42
Олисе включил Кейна, Нойера, Дэвиса, Киммиха и Мусиалу в команду Бундеслиги для игры 5 на 5
сегодня, 02:30
«Барселоне» интересен Бисиву. Идут переговоры с окружением 17-летнего вингера «Брюгге»
сегодня, 01:59
Веденеев о «Зените»: «Надо определиться с одним нападающим и постоянно его ставить. Пускай даже не забивает – все равно потом начнет»
сегодня, 01:43
«Бавария» и Гнабри близки к продлению контракта до 2028 года. Вингер будет получать не более 16 млн евро в год с учетом премий
вчера, 22:36