Газизов назвал Мусаева тренером года: «Завоевал чемпионство и остался на первом месте после осенней части сезона»
Газизов назвал Мусаева тренером года: завоевал чемпионство и остался на 1-м месте.
Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов назвал Мурада Мусаева из «Краснодара» лучшим тренером 2025 года.
«В 2025 году лучшим тренером был Мусаев, однозначно. Завоевал чемпионство и остался после первой части нового сезона на первом месте. Здесь это надо признать.
Хотя понятно, что есть кейсы и других отечественных специалистов — тот же Талалаев, который хорош с «Балтикой», показывает результаты. Галактионов очень хорошую игру ставит в «Локомотиве». Очень много вещей есть интересных, не хочу никого обижать.
Отмечу, что и Семак свой класс поддерживает. Так долго держать такую команду в течение семи‑восьми лет — это очень серьезно», — сказал Газизов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
