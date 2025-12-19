«Дзюба удивляет: в российском футбола 37 лет — это уже пенсия». Вингер «Акрона» Пестряков об одноклубнике
Пестряков: Дзюба удивляет: в российском футбола 37 лет — это уже пенсия.
19-летний вингер «Акрона» Дмитрий Пестряков удивлен качеством игры своего одноклубника Артема Дзюбы.
На счету 37-летнего форварда 5 голов и 4 ассиста в 16 матчах сезона РПЛ.
«В России очень редкое явление, когда футболист после 33-34 лет показывает высокий уровень и в целом играет до такого возраста.
Относительно российского футбола 37 лет — это уже пенсия. Поэтому Артем удивляет, но хочется, чтобы было как можно больше таких футболистов», — сказал Пестряков.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...30406 голосов
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости