«Дзюба удивляет: в российском футбола 37 лет — это уже пенсия». Вингер «Акрона» Пестряков об одноклубнике

Пестряков: Дзюба удивляет: в российском футбола 37 лет — это уже пенсия.

19-летний вингер «Акрона» Дмитрий Пестряков удивлен качеством игры своего одноклубника Артема Дзюбы.

На счету 37-летнего форварда 5 голов и 4 ассиста в 16 матчах сезона РПЛ.

«В России очень редкое явление, когда футболист после 33-34 лет показывает высокий уровень и в целом играет до такого возраста.

Относительно российского футбола 37 лет — это уже пенсия. Поэтому Артем удивляет, но хочется, чтобы было как можно больше таких футболистов», — сказал Пестряков.