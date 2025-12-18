СКА выиграл 5 из 6 последних матчей, сегодня – 3:2 с «Ак Барсом». Команда из Петербурга идет 6-й на Западе

СКА одержал 5-ю победу в 6 последних матчах.

СКА обыграл «Ак Барс » (3:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда из Санкт-Петербурга одержала 5-ю победу в 6 последних играх.

На данный момент СКА идет 6-м в таблице Запада с 43 баллами в 35 матчах.

«Ак Барс» занимает 2-е место на Востоке с 50 очками после 38 игр.