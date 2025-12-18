  • Спортс
  • Дегтярев о Сафонове: «Настоящий наследник великого Яшина. Наши спортсмены были и остаются лучшими. Лишнее подтверждение, что без России мировой спорт будет не тот»
43

Дегтярев о Сафонове: «Настоящий наследник великого Яшина. Наши спортсмены были и остаются лучшими. Лишнее подтверждение, что без России мировой спорт будет не тот»

Михаил Дегтярев: Сафонов – настоящий наследник великого Яшина.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев отреагировал на выступление Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка.

Вратарь «ПСЖ» отразил четыре из пяти пенальти в послематчевой серии против «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти) 

«Поздравляю Матвея Сафонова с великолепной игрой и новым рекордом ФИФА. Настоящий наследник великого Яшина.

Наши спортсмены были и остаются лучшими. Русские звезды вспыхивают и в хоккее, и в футболе, и в десятках других видов спорта, несмотря на все запреты и дискриминационные меры.

Лишнее подтверждение того, что без России мировой спорт всегда будет не тот», – написал Михаил Дегтярев.

Почему нас так тронул героизм Сафонова

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...17277 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
