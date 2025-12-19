Владимир Тарасенко забросил 6-ю шайбу в сезоне в матче с «Коламбусом».

Форвард «Миннесоты» Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом » (5:2).

34-летний нападающий забил во второй игре подряд, ему ассистировали партнеры по российской тройке «Уайлд» – Яков Тренин и Данила Юров .

На счету Владимира стало 17 (6+11) очков в 28 играх в текущем сезоне при полезности «минус 1».

Сегодня Тарасенко (15:33, «+1») реализовал 1 из 3 бросков в створ и применил 2 силовых приема.