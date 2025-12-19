Тарасенко забил «Коламбусу» с передач Тренина и Юрова – 6-й гол в сезоне. У него 17 очков в 28 играх
Владимир Тарасенко забросил 6-ю шайбу в сезоне в матче с «Коламбусом».
Форвард «Миннесоты» Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (5:2).
34-летний нападающий забил во второй игре подряд, ему ассистировали партнеры по российской тройке «Уайлд» – Яков Тренин и Данила Юров.
На счету Владимира стало 17 (6+11) очков в 28 играх в текущем сезоне при полезности «минус 1».
Сегодня Тарасенко (15:33, «+1») реализовал 1 из 3 бросков в створ и применил 2 силовых приема.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости