«Барыс» прервал 7-матчевую победную серию «Динамо». Команда Кравеца выиграла 3 из 4 последних матчей

«Барыс» прервал 7-матчевую победную серию московского «Динамо».

«Барыс » победил «Динамо» (4:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Эта победа стала для команды тренера Михаила Кравеца 3-й в 4 последних играх.

«Барыс» прервал 7-матчевую победную серию московского «Динамо ».

На данный момент клуб из Казахстана идет 8-м на Востоке с 34 баллами в 37 играх.

«Динамо» занимает 4-е место на Западе с 48 очками после 36 матчей.