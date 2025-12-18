«Барыс» прервал 7-матчевую победную серию «Динамо». Команда Кравеца выиграла 3 из 4 последних матчей
«Барыс» победил «Динамо» (4:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Эта победа стала для команды тренера Михаила Кравеца 3-й в 4 последних играх.
«Барыс» прервал 7-матчевую победную серию московского «Динамо».
На данный момент клуб из Казахстана идет 8-м на Востоке с 34 баллами в 37 играх.
«Динамо» занимает 4-е место на Западе с 48 очками после 36 матчей.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
