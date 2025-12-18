0

«Наполи» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Наполи» и «Милан» встретятся в полуфинале Суперкубка Италии.

«Наполи» примет «Милан» в матче 1/2 финала Суперкубка Италии.

Матч пройдет в Эр-Рияде.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени. Телеканал «Матч! Футбол 1» покажет игру в прямом эфире.

Серия А Италия. 15 тур
14 декабря 11:30, Сан-Сиро
Милан
Завершен
2 - 2
Сассуоло
Матч окончен
Салемакерс   Атекаме
90’
+1’
Бартезаги   Эступиньян
90’
+1’
87’
Вольпато   Шеддира
87’
Пинамонти   Моро
77’
  Лорьянте
Пулишич   Риччи
73’
66’
Торстведт
Габбия   де Винтер
60’
59’
Канде   Дойг
59’
Фадера   Лорьянте
57’
Мухаремович
  Бартезаги
47’
2тайм
Перерыв
  Бартезаги
34’
Лофтус-Чик
23’
23’
Фадера
13’
  Коне
Милан
Меньян, Павлович, Габбия, Томори, Бартезаги, Рабьо, Модрич, Лофтус-Чик, Салемакерс, Пулишич, Нкунку
Запасные: Питтарелла, Терраччано, Одогу, де Винтер, Яшари, Риччи, Атекаме, Эступиньян
1тайм
Сассуоло:
Мурич, Канде, Мухаремович, Идзес, Валюкевич, Коне, Матич, Торстведт, Фадера, Вольпато, Пинамонти
Запасные: Саталино, Дойг, Кулибали, Яннони, Пьерини, Дзакки, Одентал, Вранкс, Шеддира, Лорьянте, Липани, Моро
Подробнее
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...14660 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoМилан
logoНаполи
logoСуперкубок Италии
онлайны
