Матч окончен
«Наполи» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
«Наполи» и «Милан» встретятся в полуфинале Суперкубка Италии.
«Наполи» примет «Милан» в матче 1/2 финала Суперкубка Италии.
Матч пройдет в Эр-Рияде.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени. Телеканал «Матч! Футбол 1» покажет игру в прямом эфире.
Серия А Италия. 15 тур
14 декабря 11:30, Сан-Сиро
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...14660 голосов
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости