«Наполи» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Наполи» и «Милан» встретятся в полуфинале Суперкубка Италии.

«Наполи » примет «Милан » в матче 1/2 финала Суперкубка Италии.

Матч пройдет в Эр-Рияде.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени. Телеканал «Матч! Футбол 1» покажет игру в прямом эфире.