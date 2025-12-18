Квинси Промес: «Когда выйду на свободу и наберу форму, я буду интересен любому клубу»

Квинси Промес: выйду на свободу, наберу форму и буду интересен любому клубу.

Бывший полузащитник «Спартака » Квинси Промес уверен, что легко найдет команду после освобождения из-под стражи.

Сегодня Апелляционный суд Амстердама отказал Квинси Промесу в отмене или приостановке предварительного заключения. 33-летний футболист ходатайствовал о досрочном освобождении, аргументируя это необходимостью вернуться в спорт и заботиться о своих пяти несовершеннолетних детях.

«Когда я выйду на свободу, буду очень много тренироваться, чтобы набрать форму. Если я буду в хорошей форме, буду интересен любому клубу. Я почти уверен, что смогу найти себе клуб», – сказал Промес.

Напомним, что Промес был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ 20 июня. Суд в Амстердаме ранее заочно приговорил Квинси к шести годам тюрьмы по делу об организации контрабанды наркотиков и на 1,5 года – за нападение на двоюродного брата с ножом.

Промес под арестом – минимум до 2026-го. Уговаривал отпустить его в Латвию или ОАЭ, но не сработало