Алексей Попов: «Феттель рядом не стоял с Алонсо, пусть у Себастьяна было бы в бесконечное количество раз больше титулов»

Попов считает Алонсо и Феттеля пилотам разного порядка.

Комментатор Алексей Попов сравнил двукратного чемпиона «Формулы-1» Фернандо Алонсо и четырехкратного обладателя титула Себастьяна Феттеля .

«[Алонсо] не попадал, к сожалению, в те команды, где надо было быть – попадал в те, где не надо было быть, а дальше было тяжело выправить. И так раз за разом. Фанхио, условно, раз в сезон менял команду, и каждый раз приходил в лучшую машину, а Алонсо сколько ни менял, только ухудшался. Поэтому я удивился, когда «Астон » поехал, но это тоже не продлилось.

Я тоже считаю, что Феттель рядом не стоял с Алонсо – пусть у него в два раза, пусть у него было бы в четыре раза больше титулов или даже в бесконечное количество. Алонсо – гонщик другого порядка, измерения, чем Феттель. Для меня так», – сказал эксперт.

