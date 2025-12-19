Экс-вратарь «ПСЖ» Лама о Сафонове: «Доказал, что можем на него рассчитывать. Он прошел процесс адаптации»

Лама о Сафонове: доказал, что «ПСЖ» может на него рассчитывать.

Экс-вратарь «ПСЖ » Бернар Лама оценил 4 сэйва голкипера парижан Матвея Сафонова в послематчевой серии 11-метровых в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.).

«В последнее время Сафонов показывает, что он очень хороший и качественный вратарь. Вчера он доказал, что мы можем на него рассчитывать.

Прошлый год был немного сложнее для Матвея, а сейчас он прошел процесс адаптации, и у него появилась возможность сыграть несколько матчей подряд. В этих обстоятельствах Сафонову стало легче показать результат, потому что появилась игровая практика.

Великолепный финал и счастливый конец — это очень хорошо как для Сафонова, так и для клуба», — сказал Лама.