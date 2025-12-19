Экс-вратарь «ПСЖ» Лама о Сафонове: «Доказал, что можем на него рассчитывать. Он прошел процесс адаптации»
Лама о Сафонове: доказал, что «ПСЖ» может на него рассчитывать.
Экс-вратарь «ПСЖ» Бернар Лама оценил 4 сэйва голкипера парижан Матвея Сафонова в послематчевой серии 11-метровых в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.).
«В последнее время Сафонов показывает, что он очень хороший и качественный вратарь. Вчера он доказал, что мы можем на него рассчитывать.
Прошлый год был немного сложнее для Матвея, а сейчас он прошел процесс адаптации, и у него появилась возможность сыграть несколько матчей подряд. В этих обстоятельствах Сафонову стало легче показать результат, потому что появилась игровая практика.
Великолепный финал и счастливый конец — это очень хорошо как для Сафонова, так и для клуба», — сказал Лама.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...30745 голосов
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости