У Хейлунда 7 голов за «Наполи» – арендованный у «МЮ» форвард отличился в игре с «Миланом» в Суперкубке Италии. Никто из игроков «Юнайтед» не забил больше в этом сезоне

Расмус Хейлунд забил 7-й гол за «Наполи».

Нападающий «Наполи» Расмус Хейлунд забил гол в матче против «Милана» в полуфинале Суперкубка Италии (2:0, второй тайм). 

Датский футболист поразил ворота соперника на 63-й минуте встречи и сделал счет 2:0. 

Хейлунд перешел в неаполитанский клуб из «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно на правах аренды с обязательным выкупом. В 18 играх за «Наполи» он забил 7 мячей. 

Отметим, что никто из игроков «Юнайтед» не забил больше в этом сезоне. На счету Бриана Мбемо тоже 7 голов во всех соревнованиях. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
