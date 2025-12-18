У Хейлунда 7 голов за «Наполи» – арендованный у «МЮ» форвард отличился в игре с «Миланом» в Суперкубке Италии. Никто из игроков «Юнайтед» не забил больше в этом сезоне
Расмус Хейлунд забил 7-й гол за «Наполи».
Нападающий «Наполи» Расмус Хейлунд забил гол в матче против «Милана» в полуфинале Суперкубка Италии (2:0, второй тайм).
Датский футболист поразил ворота соперника на 63-й минуте встречи и сделал счет 2:0.
Хейлунд перешел в неаполитанский клуб из «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно на правах аренды с обязательным выкупом. В 18 играх за «Наполи» он забил 7 мячей.
Отметим, что никто из игроков «Юнайтед» не забил больше в этом сезоне. На счету Бриана Мбемо тоже 7 голов во всех соревнованиях.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
