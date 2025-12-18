В КДК рассказали о расследовании расизма в матче ЦСКА и «Краснодара».

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о разбирательстве по делу о предполагаемом расизма во время матча «Краснодар» – ЦСКА (2:1).

В перерыве матча 18-го тура Мир РПЛ в подтрибунном помещении произошла стычка с участием Мойзеса Барбозы и Джона Кордобы . Защитник «Краснодара » Лукас Оласа заявил, что причиной конфликта стало оскорбление расистского характера со стороны одного из игроков ЦСКА. После матча Кордоба обвинил в расизме полузащитника армейцев Родриго Вильягру .

«Оба клуба представили письменные объяснения – Оласы и Кордобы, а также Вильягры и Мойзеса. В заседании приняли участие делегат матча и судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым . Есть рапорты от судей и от делегата.

«Краснодар», помимо объяснений футболистов, представил видео. На нем нет звука, мы его исследовали – конфликт между Кордобой и Вильягрой зародился после свистка на перерыв – они вместе ушли под трибуну, и по пути идет диалог.

Далее Вильягра уходит в раздевалку, а Кордоба эмоционально на него показывает и что-то говорит. На этом видео прекращается. Мы запросили у игроков объяснения.

Оласа сказал, что после первого тайма он услышал крики и пошел посмотреть – увидел Кордобу и Мойзеса и услышал, что Кордоба сказал, что Вильягра его оскорбил на расовой почве, а Мойзес сказал, что ему жаль. Кордоба сказал, что с Вильягрой произошел диалог и Вильягра оскорбил его на почве расизма. И Мойзес подошел и стал успокаивать обстановку, спасибо ему.

Вильягра сказал, что с Кордобой говорили на повышенных тонах, и он отрицает, что с его стороны прозвучали расистские оскорблений. Но он признал, что находился в состоянии эмоционального возбуждения, и произошло недопонимание.

Мойзес пишет, что после первого тайма он увидел, что Кордоба и Вильягра что-то обсуждают в спортивной зоне. Кордоба сказал Мойзесу, что Вильягра оскорбил его на расовой почве. Мойзес сказал, что не слышал этого, обнял и попытался успокоить Кордобу.

Оба клуба подчеркнули, что являются интернациональными. ЦСКА заявил о том, что игроки и тренеры не слышали о том, что Вильягра произносил того, что ему приписывают», – сказал Григорьянц.

