  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глава КДК о расизме Вильягры в адрес Кордобы: «Игрок ЦСКА отрицает расистские оскорбления. Футболисты и тренеры армейцев не слышали, чтобы Родриго произносил то, что ему приписывают»
2

Глава КДК о расизме Вильягры в адрес Кордобы: «Игрок ЦСКА отрицает расистские оскорбления. Футболисты и тренеры армейцев не слышали, чтобы Родриго произносил то, что ему приписывают»

В КДК рассказали о расследовании расизма в матче ЦСКА и «Краснодара».

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о разбирательстве по делу о предполагаемом расизма во время матча «Краснодар» – ЦСКА (2:1).

В перерыве матча 18-го тура Мир РПЛ в подтрибунном помещении произошла стычка с участием Мойзеса Барбозы и Джона Кордобы. Защитник «Краснодара» Лукас Оласа заявил, что причиной конфликта стало оскорбление расистского характера со стороны одного из игроков ЦСКА. После матча Кордоба обвинил в расизме полузащитника армейцев Родриго Вильягру.

«Оба клуба представили письменные объяснения – Оласы и Кордобы, а также Вильягры и Мойзеса. В заседании приняли участие делегат матча и судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым. Есть рапорты от судей и от делегата.

«Краснодар», помимо объяснений футболистов, представил видео. На нем нет звука, мы его исследовали – конфликт между Кордобой и Вильягрой зародился после свистка на перерыв – они вместе ушли под трибуну, и по пути идет диалог.

Далее Вильягра уходит в раздевалку, а Кордоба эмоционально на него показывает и что-то говорит. На этом видео прекращается. Мы запросили у игроков объяснения.

Оласа сказал, что после первого тайма он услышал крики и пошел посмотреть – увидел Кордобу и Мойзеса и услышал, что Кордоба сказал, что Вильягра его оскорбил на расовой почве, а Мойзес сказал, что ему жаль. Кордоба сказал, что с Вильягрой произошел диалог и Вильягра оскорбил его на почве расизма. И Мойзес подошел и стал успокаивать обстановку, спасибо ему.

Вильягра сказал, что с Кордобой говорили на повышенных тонах, и он отрицает, что с его стороны прозвучали расистские оскорблений. Но он признал, что находился в состоянии эмоционального возбуждения, и произошло недопонимание.

Мойзес пишет, что после первого тайма он увидел, что Кордоба и Вильягра что-то обсуждают в спортивной зоне. Кордоба сказал Мойзесу, что Вильягра оскорбил его на расовой почве. Мойзес сказал, что не слышал этого, обнял и попытался успокоить Кордобу.

Оба клуба подчеркнули, что являются интернациональными. ЦСКА заявил о том, что игроки и тренеры не слышали о том, что Вильягра произносил того, что ему приписывают», – сказал Григорьянц.

«Надеюсь, Вильягру будут судить по полной строгости». Интервью, в котором Кордоба обвинил Вильягру в расизме

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...21436 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Футбольный Биги»
logoРодриго Вильягра
logoДжон Кордоба
logoсудьи
logoЛукас Оласа
logoКирилл Левников
logoКраснодар
дискриминация
logoМойзес Барбоза
КДК РФС
logoпремьер-лига Россия
Сергей Егоров журналист
Артур Григорьянц
logoЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
КДК получил все документы для рассмотрения дела о расизме в адрес Кордобы в перерыве матча с ЦСКА. Заседание пройдет в четверг
16 декабря, 09:35
Экс-судья Николаев: «Кордоба симулирует, изображает такие страдания. Не стоит это того, нужно уважать футбол»
9 декабря, 17:53
Пономарев о том, что Кордоба обвинил Вильягру в расизме: «Негр и есть негр, подумаешь. Джон сам виноват, нагло себя ведет. Мне кажется, он русских уже за людей не считает»
8 декабря, 18:39
КДК изучит обвинения в расизме в адрес Вильягры и стычку в перерыве матча «Краснодар» – ЦСКА
8 декабря, 09:13
Кордоба обвинил Вильягру в расизме: «На видео можете увидеть, что он сказал, там все четко и понятно. Надеюсь, его будут судить по всей строгости»
7 декабря, 19:21
Главные новости
Мостовой о сэйвах Сафонова: «Игроки «Фламенго» пробили так, что даже беременная отобьет. Работа вратаря в этом и заключается. Матвей молодец, что цепляется за свой шанс»
18 минут назад
«Крузейро» требует у «Зенита» 11-12 млн евро за защитника Жонатана. Бразильцы отклонили предложения на 8 и 9+1 млн (ESPN Brasil)
32 минуты назад
Канчельскис про британский паспорт: «Могу купить билет и хоть сейчас поехать в любую страну мира. Разговоры о запрете двойного гражданства не слишком интересны»
48 минут назад
«Сафонова вторым Яшиным можно назвать. Настоящий вратарский подвиг, феноменальная игра». Бышовец про Матвея и четыре отбитых пенальти
сегодня, 10:28
Тебас о деле Негрейры: «Перес не понимает и половины того, что происходит. Раньше «Реал» был союзником «Барсы» благодаря Суперлиге – теперь они ведут себя как рыцари»
сегодня, 10:10
На Спортсе’’ продолжается голосование за лучшего спортсмена России-2025 – выбирайте топ-3
сегодня, 10:08
«Наполи» vs «Милан»: решайте, кто достоин финала Суперкубка! Фрибет 7777 рублей уже ждет вас
сегодня, 10:00Реклама
Дембеле, Мбаппе, Ямаль, Рафинья, Витинья – в шорт-листе Globe Soccer Awards на приз игроку года, Энрике, Флик, Алонсо, Артета, Мареска – тренеру, Роналду – лучшему футболисту Ближнего Востока
сегодня, 09:48
У Джорджины есть агентство элитной недвижимости: «Я никогда не сижу на месте – семья, проекты, моя новая компания. То, что у меня есть помощники, не означает, что нет забот»
сегодня, 09:44
Игрока «Барселоны Гуаякиль» Пинейду и его девушку застрелили киллеры на выходе из мясной лавки, подъехав на мотоциклах к его машине. Мать экс-футболиста сборной Эквадора выжила
сегодня, 09:20
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-ассистент тренера Египта о Салахе: «Интервью произвело революцию в стране. 99% поддерживают его, как и болельщики «Ливерпуля», судя по реакции на «Энфилде»
3 минуты назад
Анатолий Воробьев: «Коэны снимают «Подлецам в «Динамо» не место». В ролях – Личка, Карпин, Гусев и Слуцкий»
22 минуты назад
Компани не критикует игроков «Баварии» перед всей командой. Тренер указывает на позитивные примеры – работу Кейна в обороне, отношение оставшегося на скамейке Нойера (Bild)
31 минуту назад
«МЮ» заинтересован в Балеба, Андерсоне и Уортоне. Романо сообщает, что клуб подпишет одного или двух хавбеков в 2026-м – вероятнее летом
57 минут назад
Холанд в образе Санта-Клауса дарил подарки детям в Манчестере и сказал болельщику «МЮ»: «Должно быть, у тебя был очень тяжелый год. Ты сразу в списке непослушных»
сегодня, 10:15Фото
«90 минут на «Эль Прадо» – это очень долго». «Талавера» перед матчем с «Реалом» использовала девиз соперника – «Мадрид» выиграл в Кубке Испании
сегодня, 09:59Фото
Генсек РФС Митрофанов о сэйвах Сафонова: «Мы гордимся Матвеем – он доказал, что трудом и упорством можно свернуть горы. Это прекрасный пример для молодых ребят»
сегодня, 09:54
Лига конференций. «Динамо» Киев примет «Ноа», «Шахтер» – «Риеку», «Пэлас» сыграет против КуПС, «Фиорентина» встретится с «Лозанной»
сегодня, 09:31
Виктор Васин: «Если не хочешь хейта, не надо начинать карьеру. Если играешь на высоком уровне, он будет в любом случае – просто надо это принять»
сегодня, 09:28
Сунесс об «МЮ»: «Они продали Мактоминея, который был лучше Угарте и Каземиро, которого я считаю обычным. Бруну их главный игрок, но его поведение немного раздражает»
сегодня, 08:55