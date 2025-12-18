«Челси» нравится тренер «Страсбура» Росеньор, но об уходе Марески речи пока нет

«Челси» интересен тренер «Страсбура».

«Челси» высокого мнения о Лиэме Росеньоре .

Инсайдер Фабрицио Романо, рассуждая о том, кто мог бы занять место Энцо Марески в лондонском клубе, заявил, что руководство высоко оценивает тренера «Страсбура ».

При этом журналист подчеркнул, что речи о том, что итальянский специалист точно уйдет из английской команды, на данный момент нет, а «синие» пока не ищут ему замену. То, что Росеньора ценят, связано с его успехами в команде, которая, как и «Челси», принадлежит группе BlueCo.

Лиэм тренирует «Страсбур» с 2024 года. В прошлом сезоне клуб занял 7-е место в Лиге 1 и сейчас идет на этой же строчке после 16 туров.

