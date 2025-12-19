  • Спортс
  Овечкин не забил в 6-м матче подряд: 4 броска, 1 хит и 1 потеря за 18:30 с «Торонто». У него 14+17 в 34 играх в сезоне
Овечкин не забил в 6-м матче подряд: 4 броска, 1 хит и 1 потеря за 18:30 с «Торонто». У него 14+17 в 34 играх в сезоне

Александр Овечкин продлил безголевую серию до 6 игр, не забив «Торонто».

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин остался без результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (4:0). 

На счету 40-летнего россиянина 31 (14+17) очко в 34 играх в текущем сезоне при полезности «+9». 

Текущая безголевая серия – 6 матчей (2 ассиста и 17 бросков в створ на отрезке). 

Сегодня Овечкин (18:30, нейтральная полезность) отметился 4 бросками в створ, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю. 

