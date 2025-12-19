  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Василевский вернулся в состав «Тампы» после пропуска 7 игр из-за травмы. Он отразил 18 из 20 бросков «Лос-Анджелеса»
Василевский вернулся в состав «Тампы» после пропуска 7 игр из-за травмы. Он отразил 18 из 20 бросков «Лос-Анджелеса»

Андрей Василевский вернулся в состав «Тампы» после пропуска 7 игр из-за травмы.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (1:2). 

31-летний россиянин сыграл впервые с 3 декабря. Он пропустил 7 игр из-за нераскрытой травмы. 

Сегодня Василевский отразил 18 из 20 бросков «Кингс». В 20 играх в текущем сезоне у него 11 побед и 9 поражений (91,4% сэйвов, коэффициент надежности 2,30). 

Кучеров не сыграл с «Лос-Анджелесом» из-за болезни. «Тампа» провела матч с 17 полевыми игроками – 11 форвардами и 6 защитниками

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: CBS Sports
