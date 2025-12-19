  • Спортс
«Страсбур» выиграл общий этап Лиги конференций. «Ракув», АЕК Николича, «Райо Вальекано» и «Шахтер» – в топ-8, «Кристал Пэлас» и «Фиорентина» – в стыках, «Динамо» Киев вылетело

Завершился общий этап Лиги конференций.

«Страсбур» выиграл общий этап Лиги конференций.

Французский клуб занял первую строчку в таблице по итогам шести туров. Он набрал 16 очков.

В первую восьмерку также попали «Ракув», АЕК из Афин, «Спарта» Прага, «Райо Вальекано», «Шахтер», «Майнц» и АЕК из Ларнаки. Они напрямую вышли в 1/8 финала.

Места с 9-го по 24-е, дающие путевку в стыковые матчи, заняли «Лозанна», «Кристал Пэлас», «Лех», «Самсунспор», «Целе», АЗ, «Фиорентина», «Риека», «Ягеллония», «Омония», «Ноа», «Дрита», КуПС, «Шкендия-79», «Зриньски» и «Сигма» Оломоуц.

Вылетели из еврокубков «Университатя Крайова», «Линкольн», «Динамо» Киев, «Легия», «Слован» Братислава, «Брейдаблик», «Шэмрок Роверс», «Хэкен», «Хамрун Спартанс», «Шелбурн», «Абердин» и «Рапид» Вена.

Таблица Лиги Конференций

Опубликовал: Александр Суряев
