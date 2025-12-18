КХЛ. «Автомобилист» примет «Динамо» Минск, «Локомотив» против ЦСКА, «Нефтехимик» сыграет с «Авангардом», СКА – «Ак Барс»
В FONBET КХЛ пройдут матчи регулярного чемпионата.
«Автомобилист» примет «Динамо» Минск в матче чемпионата FONBET КХЛ, «Локомотив» сыграет против ЦСКА, «Нефтехимик» встретится с «Авангардом», СКА противостоит «Ак Барсу».
FONBET КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости