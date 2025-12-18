  • Спортс
  • Аршавин – Сафонову: «Поздравляю с первым покером и с очередным международным трофеем. Продолжай покорять Европу и учи их русскому»
2

Андрей Аршавин поздравил Матвея Сафонова с победой в финале Межконтинентального кубка.

Вратарь «ПСЖ» отразил четыре из пяти пенальти в послематчевой серии против «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти).

Обращение бывшего полузащитника «Зенита» и «Арсенала» выложил официальный телеграм-канал сборной России. Аршавин известен в АПЛ покером в ворота «Ливерпуля» на «Энфилде». 

«Матвей, поздравляю тебя с первым покером и с очередным международным трофеем.

Продолжай покорять Европу и учи их русскому. Удачи тебе», – сказал Аршавин.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...18347 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал сборной России
