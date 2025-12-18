Аршавин – Сафонову: «Поздравляю с первым покером и с очередным международным трофеем. Продолжай покорять Европу и учи их русскому»

Аршавин – Сафонову: поздравляю с первым покером, продолжай покорять Европу.

Андрей Аршавин поздравил Матвея Сафонова с победой в финале Межконтинентального кубка.

Вратарь «ПСЖ » отразил четыре из пяти пенальти в послематчевой серии против «Фламенго » (1:1, 2:1 по пенальти).

Обращение бывшего полузащитника «Зенита» и «Арсенала» выложил официальный телеграм-канал сборной России. Аршавин известен в АПЛ покером в ворота «Ливерпуля» на «Энфилде».

«Матвей, поздравляю тебя с первым покером и с очередным международным трофеем.

Продолжай покорять Европу и учи их русскому. Удачи тебе», – сказал Аршавин.