Аршавин – Сафонову: «Поздравляю с первым покером и с очередным международным трофеем. Продолжай покорять Европу и учи их русскому»
Вратарь «ПСЖ» отразил четыре из пяти пенальти в послематчевой серии против «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти).
Обращение бывшего полузащитника «Зенита» и «Арсенала» выложил официальный телеграм-канал сборной России. Аршавин известен в АПЛ покером в ворота «Ливерпуля» на «Энфилде».
«Матвей, поздравляю тебя с первым покером и с очередным международным трофеем.
Продолжай покорять Европу и учи их русскому. Удачи тебе», – сказал Аршавин.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...18347 голосов
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал сборной России
