Форвард «Спартака» Мальцев: «Россия лучше США в плане жизни – и сервис лучше, и банки проще устроены. В Америке мне было скучно – там каждый сам по себе»

Михаил Мальцев: в плане жизни Россия лучше США.

Нападающий «Спартака » Михаил Мальцев заявил, что ему комфортнее жить в России, чем в США.

Мальцев вернулся в КХЛ в 2023 году после пяти лет выступлений в США.

– Есть ли какие-то привычки, которые вы переняли, живя в Северной Америке, и до сих пор пользуетесь? Может, скучаете по чему-то?

– В плане жизни все же здесь лучше. Не знаю как сейчас, раньше все хотели в Америку. Я был в том возрасте, когда многие хоккеисты уезжали в молодежные лиги туда, да и в принципе, люди обычные тоже рвались туда.

В России, на самом деле, и сервис лучше, и банки устроены проще. У меня, например, остался счет в Америке, но настолько там непонятная система: вижу только свой счет, еле могу кому-то перевести деньги, для этого нужна почта, номер, еще что-то. А здесь ты спокойно перевел по номеру телефона и все. Такси, посещение ресторанов – очень все дорого.

Не знаю, развеян ли в итоге миф о том, что там лучше. Но в России очень хорошо в плане жизни. Да и в плане клубной организации, у нас в «Спартаке» есть все, что необходимо для хорошей работы, о нас заботятся, никаких проблем. Мы чувствуем себя как в настоящей семье.

В Америке же я был один, было скучно, там менталитет другой, каждый сам по себе. А здесь более близкое хоккейное общество. Опыт такой был прикольным, но с годами стало тяжеловато психологически. Не хотелось там жить. Может, если бы я играл в НХЛ , было бы иначе, условия совсем другие, намного лучше.

– Не жалеете, что так рано уехали?

– Да нет, я всегда поступал так, как чувствовал сердцем. Но сейчас бы пока не поехал. А тогда было сложно в СКА , многие уезжали. Мне хотелось уехать, я чувствовал, что могу – в «Нью-Джерси» не такая сильная команда была. В принципе получилось, но потом не очень пошло, после обмена. Все равно, я изменился, получил большой опыт, стал профессиональнее. Было тяжело, но это мне помогло.

– Дверь в Северную Америку для себя еще не закрыли?

– Не закрываю, все может случиться. Но в первую очередь здесь себя надо проявлять: проводить хорошие сезоны, набирать очки, помогать команде, – сказал Мальцев.