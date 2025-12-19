Семин об Агкацеве: «Может пойти по пути Сафонова и заиграть в Европе. Матвей показывает, что в футболе все возможно»

Семин об Агкацеве: может пойти по пути Сафонова и заиграть в Европе.

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин допустил, что вратарь «Краснодара » Станислав Агкацев заиграет в европейском клубе, как Матвей Сафонов в «ПСЖ ».

В среду голкипер парижан отбил 4 пенальти в послематчевой серии 11-метровых в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.).

«Пример Сафонова может вдохновить многих молодых игроков. Он показывает, что в футболе все возможно при должном отношении к тренировочному процессу. Матвей не опустил руки, а продолжил цепляться за свои шансы. Теперь футбол его вознаградил.

Кто из вратарей РПЛ готов к переходу в европейский клуб? Думаю, Агкацев может пойти по пути Сафонова и заиграть в Европе. У него есть все данные для этого», — сказал Семин.