  • Семин об Агкацеве: «Может пойти по пути Сафонова и заиграть в Европе. Матвей показывает, что в футболе все возможно»
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин допустил, что вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев заиграет в европейском клубе, как Матвей Сафонов в «ПСЖ».

В среду голкипер парижан отбил 4 пенальти в послематчевой серии 11-метровых в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.).

«Пример Сафонова может вдохновить многих молодых игроков. Он показывает, что в футболе все возможно при должном отношении к тренировочному процессу. Матвей не опустил руки, а продолжил цепляться за свои шансы. Теперь футбол его вознаградил.

Кто из вратарей РПЛ готов к переходу в европейский клуб? Думаю, Агкацев может пойти по пути Сафонова и заиграть в Европе. У него есть все данные для этого», — сказал Семин.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
