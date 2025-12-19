Агент Глебова об интересе европейских клубов: «Чем ближе трансферное окно, тем больше звонков по Кириллу»
Агент Глебова: чем ближе трансферное окно, тем больше звонков по Кириллу.
Агент Кирилла Глебова рассказал об интересе к вингеру ЦСКА со стороны европейских клубов.
– Как часто в последнее время вам поступают звонки из европейских клубов? Это зачастую менеджмент клубов, скауты или посредники?
– Чем ближе трансферное окно, тем больше разных звонков по Кириллу. Звонят все перечисленные вами субъекты футбола, интересуются ситуацией, финансовыми параметрами.
Но, как я говорил ранее, Кирилл максимально сфокусирован на том, чтобы качественно подготовиться ко второй части сезона и помочь ЦСКА в борьбе за чемпионство», — сказал Таймаз Хархаров.
В 16 матчах сезона РПЛ на счету Глебова 5 голов и 2 ассиста.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
