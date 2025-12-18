Суд отказал Промесу в отмене предварительного заключения. Экс-игрок «Спартака» просил о досрочном освобождении из-за необходимости заботиться о пяти несовершеннолетних детях

Суд не выпустил Промеса на свободу.

Апелляционный суд Амстердама отказал бывшему полузащитнику «Спартака » и сборной Нидерландов Квинси Промесу в отмене или приостановке предварительного заключения.

33-летний футболист ходатайствовал о досрочном освобождении, аргументируя это необходимостью вернуться в спорт и заботиться о своих пяти несовершеннолетних детях, сообщает De Telegraaf.

«Суд видит достаточно веские обстоятельства, чтобы оставить Промеса под стражей», – говорится в решении суда.

Напомним, что Промес был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ 20 июня. Суд в Амстердаме ранее заочно приговорил Квинси к шести годам тюрьмы по делу об организации контрабанды наркотиков и на 1,5 года – за нападение на двоюродного брата с ножом.

