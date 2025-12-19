Капризов вышел на чистое 3-е место в истории «Миннесоты» по очкам (427), обогнав Сперджена. До идущего 2-м Габорика – 10 баллов

Кирилл Капризов вышел на чистое 3-е место в истории «Миннесоты» по очкам.

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу и сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (5:2).

На счету 28-летнего россиянина 41 (22+19) очко в 35 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок – 427 (207+220) баллов в 354 играх.

Капризов вышел на чистое 3-е место в списке лучших бомбардиров в истории клуба, обогнав защитника Джареда Сперджена (424 в 968).

Также в топ-3 входят Микко Койву (709 в 1028) и Мариан Габорик (437 в 502).

По голам Капризов занимает второе место в истории «Уайлд», он сократил до 12 шайб отставание от лидирующего Габорика (219).

По передачам Кирилл вышел на чистое 7-е место в истории клуба, обогнав того же Габорика (218). Выше идут Койву (504), Райан Сутер (314 в 656 играх), Сперджен (305), Матс Зукарелло (242 в 408), Пьер-Марк Бушар (241 в 565) и Микаэль Гранлунд (224 в 461).