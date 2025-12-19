  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Олисе включил Кейна, Нойера, Дэвиса, Киммиха и Мусиалу в команду Бундеслиги для игры 5 на 5
1

Олисе включил Кейна, Нойера, Дэвиса, Киммиха и Мусиалу в команду Бундеслиги для игры 5 на 5

Олисе включил Кейна, Мусиалу и Нойера в команду для игры 5 на 5.

Вингер «Баварии» Майкл Олисе назвал сборную мечты для игры пять на пять, составленную из игроков Бундеслиги.

В список француза вошли его одноклубники: вратарь Мануэль Нойер, защитник Альфонсо Дэвис, хавбеки Йозуа Киммих, Джамал Мусиала и форвард Харри Кейн.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...30065 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Bayern & Germany
logoБавария
logoХарри Кейн
logoАльфонсо Дэвис
logoДжамал Мусиала
logoМайкл Олисе
logoЙозуа Киммих
logoбундеслига Германия
logoМануэль Нойер
рейтинги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Компани не критикует игроков «Баварии» перед всей командой. Тренер указывает на позитивные примеры – работу Кейна в обороне, отношение оставшегося на скамейке Нойера (Bild)
вчера, 10:59
Роналду – 51-й в топ-100 игроков года от The Guardian. Гравенберх – 41-й, Энцо – 47-й, Киммих – 50-й, Бруну – 55-й, де Йонг – 60-й, Барелла – 62-й, Кубарси – 68-й, Субименди – 70-й
17 декабря, 17:10
Хаманн о Карле: «17-летний парень затмевает таких звезд, как Кейн и Олисе. Когда Мусиала вернется, ему сначала нужно доказать, что он может превзойти Леннарта»
13 декабря, 13:58
Главные новости
Депутат Свищев о 4 сэйвах Сафонова в серии пенальти: «Гордимся советской и российской школой вратарей. От Яшина эта преемственность передается из поколения в поколение»
21 минуту назад
Агент Глебова об интересе европейских клубов: «Чем ближе трансферное окно, тем больше звонков по Кириллу»
сегодня, 02:14
«Шалимов идеально подходит «Спартаку». Играл в Италии, знает, что такое спартаковский футбол, работал с Бесковым, Романцевым. Не везло с клубами». Морозов об экс-тренере «Краснодара»
вчера, 22:30
«Страсбур» выиграл общий этап Лиги конференций. «Ракув», АЕК Николича, «Райо Вальекано» и «Шахтер» – в топ-8, «Кристал Пэлас» и «Фиорентина» – в стыках, «Динамо» Киев вылетело
вчера, 22:18
Черчесов на вопрос о своих ошибках: «Это называется просчет. Ошибка – это то, что ты повторил, я же философски иногда рассуждаю. Если трех ложек сахара много, но снова насыпал – это ошибка»
вчера, 22:05
49% футболисток получают менее $10000 в год, 25% вынуждены подрабатывать, у 22% нет контракта с клубом, больше половины жалуются на недостаток отдыха – результаты опроса FIFPro
вчера, 21:30
«МЮ» хочет купить Семеньо в январе и надеется, что перспектива ухода Гвардиолы поможет выиграть борьбу у «Сити»
вчера, 21:18
У «Милана» 1 победа в 4 последних матчах. Команда Аллегри вылетела из Кубка и Суперкубка за это время
вчера, 21:04
«Наполи» сыграет с «Интером» или «Болоньей» в финале Суперкубка Италии 22 декабря
вчера, 20:58
«Наполи» обыграл «Милан» (2:0) и вышел в финал Суперкубка Италии. Нерес и Хейлунд забили по голу
вчера, 20:57
Ко всем новостям
Последние новости
Орлов о Шпилевском: «Тренер все-таки настоящий, у него есть свои линии. «Пари НН» поднимется»
только что
Газизов о Евсееве и «Динамо» Махачкала: «Это какая‑то скрытая реклама. Как объявим нового тренера, расскажем, почему его назначили»
36 минут назад
«Барселоне» интересен Бисиву. Идут переговоры с окружением 17-летнего вингера «Брюгге»
сегодня, 01:59
Веденеев о «Зените»: «Надо определиться с одним нападающим и постоянно его ставить. Пускай даже не забивает – все равно потом начнет»
сегодня, 01:43
«Бавария» и Гнабри близки к продлению контракта до 2028 года. Вингер будет получать не более 16 млн евро в год с учетом премий
вчера, 22:36
Дини об Экитике: «Самый недооцененный нападающий АПЛ. Он будет состязаться с Холандом в том, кто больше забьет. Юго может играть за Францию вместе с Мбаппе – на левом фланге»
вчера, 22:32
«Динамо» Киев не выходит в плей-офф еврокубков 5 сезонов подряд. Клуб занял 27-е место в Лиге конференций
вчера, 22:16
Лига конференций. «Динамо» Киев победило «Ноа», «Шахтер» поделил очки с «Риекой», «Пэлас» – с КуПС, «Фиорентина» проиграла «Лозанне»
вчера, 22:05
Конте о 2:0 с «Миланом»: «Ребята показали, что хотят бороться за трофеи, я рад. «Наполи» очень хорошо играл как команда»
вчера, 22:01
Кубок Испании. 1/16 финала. «Атлетик» одолел «Оуренсе», «Мурсия» проиграла «Бетису»
вчера, 22:00