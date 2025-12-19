Олисе включил Кейна, Нойера, Дэвиса, Киммиха и Мусиалу в команду Бундеслиги для игры 5 на 5
Олисе включил Кейна, Мусиалу и Нойера в команду для игры 5 на 5.
Вингер «Баварии» Майкл Олисе назвал сборную мечты для игры пять на пять, составленную из игроков Бундеслиги.
В список француза вошли его одноклубники: вратарь Мануэль Нойер, защитник Альфонсо Дэвис, хавбеки Йозуа Киммих, Джамал Мусиала и форвард Харри Кейн.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Bayern & Germany
