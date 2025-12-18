Мостовой о сэйвах Сафонова: «Игроки «Фламенго» пробили так, что даже беременная отобьет. Работа вратаря в этом и заключается. Матвей молодец, что цепляется за свой шанс»

Мостовой о сэйвах Сафонова: «Фламенго» бил так, что даже беременная отобьет.

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил игру Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка.

Вратарь «ПСЖ» отразил четыре удара с пенальти подряд в послематчевой серии против «Фламенго » (1:1, 2:1 по пенальти) и установил рекорд .

«Работа вратаря в этом и заключается. Здорово, что Матвей снова сыграл и в послематчевых пенальти вышел победителем.

Сейчас Энрике станет тяжелее оставлять Матвея на скамейке – сразу появятся вопросы. Но выиграл ли Сафонов конкуренцию у Шевалье окончательно? Представьте на секунду, если бы «ПСЖ » проиграл по пенальти – что тогда было бы?

Хорошо, что так сложилось, и Матвей отбил четыре пенальти подряд. Понятно, что игроки «Фламенго» пробили так, что даже беременная отобьет, но это не важно. Матвей цепляется за свой шанс, молодец», – сказал Мостовой.