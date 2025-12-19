Агент о цене за Глебова: «Явно выше 8 млн евро»
Агент о цене за Глебова: явно выше 8 млн евро.
Агент Кирилла Глебова высказался о том, что рыночная цена полузащитника ЦСКА на портале Transfermarkt выросла с 5 млн до 8 млн евро.
«Transfermarkt пользуются все футбольные люди. Конечно, приятно видеть высокий ценник за Кирилла на этом сайте, но зачастую он не имеет ничего общего с реальностью, как и в нашем случае.
Не могу вам назвать какие-либо цифры, но на данный момент это явно выше 8 млн евро», — сказал Таймаз Хархаров.
В 16 матчах сезона РПЛ на счету Глебова 5 голов и 2 ассиста.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
