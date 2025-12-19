«Шалимов идеально подходит «Спартаку». Играл в Италии, знает, что такое спартаковский футбол, работал с Бесковым, Романцевым. Не везло с клубами». Морозов об экс-тренере «Краснодара»
Геннадий Морозов: Шалимов идеально подходит «Спартаку».
Геннадий Морозов предложил «Спартаку» пригласить Игоря Шалимова.
«Из российских тренеров «Спартаку» идеально подходит Шалимов. Он и в Италии поиграл, и в «Спартаке». Знает язык, может общаться с иностранцами. Он знает, что такое спартаковский футбол. Все-таки работал с Бесковым, Романцевым. В курсе всех требований. Достаточно опытный.
Другое дело, что не совсем везло с клубами. Тяжело работать в командах, которые борются за выживание, а не медали. Но это будет интересный ход, если его пригласят», – сказал бывший защитник красно-белых.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
