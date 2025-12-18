Месси – 34-й в топ-100 игроков года от The Guardian. Палмер – 12-й, Хвича – 14-й, Райс – 15-й, Беллингем – 18-й, Винисиус – 22-й, Левандовски – 24-й, Куртуа – 30-й, Виртц – 36-й
The Guardian назвала еще 30 игроков, вошедших в список лучших футболистов 2025 года.
Британская газета составила традиционный список 100 лучших игроков года и будет публиковать его отдельными частями. Рейтинг составлялся по итогам голосования жюри, в которое вошли журналисты, тренеры и экс-футболисты. Каждый из них составлял свой топ-100, где футболист, занявший первое место получал 40 баллов, а игрок с 40-го места – одно очко.
Места с 40-го по 11-е заняли:
40. Дензел Думфрис («Интер»);
39. Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд);
38. Доминик Собослаи («Ливерпуль»);
37. Федерико Вальверде («Реал»);
36. Флориан Виртц («Ливерпуль» / «Байер»);
35. Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»);
34. Лионель Месси («Интер Майами»);
33. Вильям Салиба («Арсенал»);
32. Мойсес Кайседо («Челси»);
31. Луис Диас («Бавария» / «Ливерпуль»);
30. Тибо Куртуа («Реал»);
29. Габриэл Магальяэс («Арсенал»);
28. Виктор Дьокереш («Спортинг»);
27. Фабиан Руис («ПСЖ»);
26. Букайо Сака («Арсенал»);
25. Хулиан Альварес («Атлетико»);
24. Роберт Левандовски («Барселона»);
23. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);
22. Винисиус Жуниор («Реал»);
21. Майкл Олисе («Бавария»);
20. Лаутаро Мартинес («Интер»);
19. Скотт Мактоминей («Наполи»);
18. Джуд Беллингем («Реал»);
17. Жоау Невеш («ПСЖ»);
16. Дезире Дуэ («ПСЖ»);
15. Деклан Райс («Арсенал»);
14. Хвича Кварацхелия («ПСЖ»);
13. Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити» / «ПСЖ»);
12. Коул Палмер («Челси»);
11. Нуну Мендеш («ПСЖ»).