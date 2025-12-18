Месси – 34-й в топ-100 игроков года от The Guardian. Палмер – 12-й, Хвича – 14-й, Райс – 15-й, Беллингем – 18-й, Винисиус – 22-й, Левандовски – 24-й, Куртуа – 30-й, Виртц – 36-й

Лионель Месси попал в топ-40 лучших игроков года по версии The Guardian.

The Guardian назвала еще 30 игроков, вошедших в список лучших футболистов 2025 года.

Британская газета составила традиционный список 100 лучших игроков года и будет публиковать его отдельными частями. Рейтинг составлялся по итогам голосования жюри, в которое вошли журналисты, тренеры и экс-футболисты. Каждый из них составлял свой топ-100, где футболист, занявший первое место получал 40 баллов, а игрок с 40-го места – одно очко.

Места с 40-го по 11-е заняли:

40. Дензел Думфрис («Интер»);

39. Серу Гирасси («Боруссия » Дортмунд);

38. Доминик Собослаи («Ливерпуль»);

37. Федерико Вальверде («Реал»);

36. Флориан Виртц («Ливерпуль» / «Байер»);

35. Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»);

34. Лионель Месси («Интер Майами»);

33. Вильям Салиба («Арсенал»);

32. Мойсес Кайседо («Челси»);

31. Луис Диас («Бавария» / «Ливерпуль»);

30. Тибо Куртуа («Реал»);

29. Габриэл Магальяэс («Арсенал»);

28. Виктор Дьокереш («Спортинг»);

27. Фабиан Руис («ПСЖ»);

26. Букайо Сака («Арсенал»);

25. Хулиан Альварес («Атлетико»);

24. Роберт Левандовски («Барселона»);

23. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);

22. Винисиус Жуниор («Реал»);

21. Майкл Олисе («Бавария»);

20. Лаутаро Мартинес («Интер»);

19. Скотт Мактоминей («Наполи»);

18. Джуд Беллингем («Реал»);

17. Жоау Невеш («ПСЖ»);

16. Дезире Дуэ («ПСЖ»);

15. Деклан Райс («Арсенал»);

14. Хвича Кварацхелия («ПСЖ»);

13. Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити» / «ПСЖ»);

12. Коул Палмер («Челси»);

11. Нуну Мендеш («ПСЖ»).