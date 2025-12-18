Сперцян – Winline игрок ноября-декабря в РПЛ. Хавбек «Краснодара» опередил Кордобу, Хиля, Пестрякова и Бориско
Сперцян – лучший игрок ноября-декабря в РПЛ.
Эдуард Сперцян признан лучшим игроком ноября-декабря в чемпионате России.
Полузащитник «Краснодара» обошел Джона Кордобу («Краснодар»), Брайана Хиля («Балтика»), Дмитрия Пестрякова («Акрон») и Максима Бориско («Балтика») по итогам голосования легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков.
«Эдуард Сперцян – WINLINE Игрок ноября-декабря 😎.
Эдо выиграл в голосовании болельщиков, набрал 3 из 5 голосов экспертов РПЛ, а у специалистов Матч Премьер разделил победу с Джоном Кордобой 💪», – говорится в сообщении Мир РПЛ.
Со статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...18987 голосов
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Мир РПЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости