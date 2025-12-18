Сперцян – Winline игрок ноября-декабря в РПЛ. Хавбек «Краснодара» опередил Кордобу, Хиля, Пестрякова и Бориско

Сперцян – лучший игрок ноября-декабря в РПЛ.

Эдуард Сперцян признан лучшим игроком ноября-декабря в чемпионате России.

Полузащитник «Краснодара » обошел Джона Кордобу («Краснодар»), Брайана Хиля («Балтика »), Дмитрия Пестрякова («Акрон ») и Максима Бориско («Балтика») по итогам голосования легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков.

«Эдуард Сперцян – WINLINE Игрок ноября-декабря 😎.

Эдо выиграл в голосовании болельщиков, набрал 3 из 5 голосов экспертов РПЛ, а у специалистов Матч Премьер разделил победу с Джоном Кордобой 💪», – говорится в сообщении Мир РПЛ.

Со статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .