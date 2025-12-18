  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сперцян – Winline игрок ноября-декабря в РПЛ. Хавбек «Краснодара» опередил Кордобу, Хиля, Пестрякова и Бориско
0

Сперцян – Winline игрок ноября-декабря в РПЛ. Хавбек «Краснодара» опередил Кордобу, Хиля, Пестрякова и Бориско

Сперцян – лучший игрок ноября-декабря в РПЛ.

Эдуард Сперцян признан лучшим игроком ноября-декабря в чемпионате России.

Полузащитник «Краснодара» обошел Джона Кордобу («Краснодар»), Брайана Хиля («Балтика»), Дмитрия ПестряковаАкрон») и Максима Бориско («Балтика») по итогам голосования легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков.

«Эдуард Сперцян – WINLINE Игрок ноября-декабря 😎.

Эдо выиграл в голосовании болельщиков, набрал 3 из 5 голосов экспертов РПЛ, а у специалистов Матч Премьер разделил победу с Джоном Кордобой 💪», – говорится в сообщении Мир РПЛ.

Со статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...18987 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Мир РПЛ
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoЭдуард Сперцян
рейтинги
logoБрайан Хиль
logoДмитрий Пестряков
logoДжон Кордоба
logoМаксим Бориско
logoБалтика
logoАкрон
болельщики
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сперцян, Кордоба, Хиль, Бориско и Пестряков номинированы на приз Winline игроку ноября-декабря в РПЛ
15 декабря, 08:29
Кордоба – лучший игрок «Краснодара» в ноябре-декабре
12 декабря, 15:58
Главные новости
Аршавин – Сафонову: «Поздравляю с первым покером и с очередным международным трофеем. Продолжай покорять Европу и учи их русскому»
42 минуты назад
Орлов предложил «Спартаку» назначить Аленичева: «Он собрал команду, а Каррера на этих идеях выиграл. И где он потом работал? Никуда не взяли. Дмитрий – спартаковец»
сегодня, 07:57
Джорджина об известности: «Все еще удивляюсь, видя себя на экранах по всему миру – никогда не привыкну. Но интерес ко мне помогает повышать осведомленность о соцпроблемах»
сегодня, 07:47
Дегтярев о Сафонове: «Настоящий наследник великого Яшина. Наши спортсмены были и остаются лучшими. Лишнее подтверждение, что без России мировой спорт будет не тот»
сегодня, 07:31
Игнатьев о детском футболе: «Оторвите от каналов «экспертов», рассказывающих, как надо играть – и отправьте их в спортшколы. Представляете, если Мостовой, Титов, Аленичев пойдут в академии»
сегодня, 07:19
Канчельскис считает, что Россия в футболе отстает от Англии минимум на 25 лет: «Это проявляется во всем: инфраструктура, отношения к футболу, уровень игры»
сегодня, 07:07
Маркиньос о сэйвах Сафонова: «ПСЖ» нужен был вратарь, который вселит в нас уверенность. У Матвея есть достоинства – умение среагировать в нужный момент»
сегодня, 06:55
🧱 Сафонов отбил 4 пенальти и взял трофей с «ПСЖ», первая шайба Кузнецова за «Металлург», Стармер грозит Абрамовичу судом и другие новости
сегодня, 06:10
Уоррен Заир-Эмери: «Сафонов хорошо влился в «ПСЖ», быстро выучил французский, выкладывается на полную. Нам нужны именно такие футболисты»
сегодня, 03:58
Какой клуб выигрывал FONBET Кубок России три года подряд?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Сунесс об «МЮ»: «Они продали Мактоминея, который был лучше Угарте и Каземиро, которого я считаю обычным. Бруну их главный игрок, но его поведение немного раздражает»
14 минут назад
Энрике о победе над «Фламенго»: «Настоящее удовольствие – видеть такой настрой «ПСЖ» против отличной команды. Было очень сложно, но мы хорошо контролировали игру»
29 минут назад
Гвардиола о 2:0 с «Брентфордом»: «Я очень доволен – «Сити» сыграл хорошо, мы снова в полуфинале. У нас сумасшедший график, все должны быть на одной волне»
52 минуты назад
ФИФА и Netflix разрабатывают новый футбольный симулятор к ЧМ-2026
сегодня, 08:03Игры
«Наполи» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 06:40
Суперкубок Италии. 1/2 финала. «Наполи» против «Милана», «Болонья» сыграет с «Интером» в пятницу
сегодня, 06:30
Кубок Испании. 1/16 финала. «Оуренсе» примет «Атлетик», «Мурсия» против «Бетиса»
сегодня, 05:50
Кейн про 41 гол Левандовского за сезон в Бундеслиге: «Невероятный рекорд, его будет трудно побить. Но это возможно – мне нужно поддерживать уровень еще 4-5 месяцев»
сегодня, 03:45
«МЮ» и «Тоттенхэм» могут подписать Эль Мала за 30-40 млн евро. Клубы отправили запросы по 19-летнему вингеру «Кельна»
сегодня, 03:10
Игнатьев о лимите: «Я за приезд игроков уровня Халка, но когда легионер сидит на скамейке – зачем он здесь? Некоторым еще и паспорт предлагают. Они уедут и забудут, что есть Россия»
сегодня, 02:45