  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Шевалье подавлен и уязвим, а Сафонов голоден, он хочет его сожрать. Люка должен собраться, профессиональный футбол – это не для нытиков». Журналист Риоло о вратарях «ПСЖ»
6

«Шевалье подавлен и уязвим, а Сафонов голоден, он хочет его сожрать. Люка должен собраться, профессиональный футбол – это не для нытиков». Журналист Риоло о вратарях «ПСЖ»

Журналист Риоло: Сафонов голоден, он хочет сожрать Шевалье.

Журналист Даниэль Риоло высказался о конкуренции за место основного вратаря в «ПСЖ».

Парижане выиграли Межконтинентальный кубок, победив «Фламенго» в финале турнира (1:1, пен. 2:1). Российский голкипер Матвей Сафонов сделал 4 сэйва в серии пенальти.

«Должно быть, Шевалье не очень здорово действует на тренировках, что-то, вероятно, происходит. Он находится в состоянии психологической подавленности, он разочарован началом сезона и совершенно уязвим.

И вдобавок ко всему, есть парень [Сафонов], который голоден и считает, что ему следовало бы играть больше. Он упустил свой шанс в прошлом году, когда его выпустили на матч с «Баварией» в Мюнхене, потому что у Доннаруммы тогда был небольшой спад.

Теперь у него есть второй шанс, и этот парень голоден, он хочет сожрать его. Теперь Шевалье должен собраться. Профессиональный футбол – это не для нытиков», – сказал Риоло в эфире передачи After Foot на RMC Sport.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...27324 голоса
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Foot365
logoМежконтинентальный кубок ФИФА
Даниэль Риоло
logoЛюка Шевалье
logoФламенго
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoМатвей Сафонов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Суперкубок Италии. 1/2 финала. «Наполи» против «Милана», «Болонья» сыграет с «Интером» в пятницу
1 минуту назадLive
«Наполи» – «Милан» – 0:0. Онлайн-трансляция. Нкунку, Пулишич, Салемакерс, Мактоминей и Хейлунд играют
1 минуту назадLive
«Челси» предложил 8 млн евро за Н´Гессана – «Сент-Этьен» не продал 17-летнего форварда и хочет 12,5 млн. «Арсеналу» и «Брентфорду» игрок тоже интересен
3 минуты назад
Фанатам «Айнтрахта» запретили посещение 2 выездных матчей в еврокубках – они бросались стаканами с мочой, бутылками и монетами на игре с «Барсой». Клуб выплатит 8000 евро
46 минут назад
Твердая валюта вашего детства: выпустили кэпсы с легендами нулевых
сегодня, 18:00Тесты и игры
Кин о брате Майну в футболке «Свободу Кобби Майну»: «Иногда тебя окружают идиоты, особенно в семье. Жизнь футболиста – это попытки доказать, что люди неправы, Кобби должен это усвоить»
сегодня, 17:50
Невеш может перейти в «МЮ» или «Ньюкасл» менее чем за 18 млн фунтов в январе. Рубен отказался продлевать контракт с «Аль-Хилалем»
сегодня, 17:42
Черчесов о неудаче на Евро: «Россия набрала наглый ход, всех «прочесала» в отборе, кроме бельгийцев, но из-за COVID чемпионат перенесли. Мы не собирались 11 месяцев, а вернулись не теми»
сегодня, 17:33
Заур Тедеев: «Никакие лимиты не нужны. Искусственный шанс вреден для самого игрока. Проблему нужно решать глубже, начиная с детских команд»
сегодня, 17:25
Лапорта о «Реале»: «Им приходится говорить только о «Барсе», чтобы отвлечь внимание от собственных недостатков»
сегодня, 17:15
Ко всем новостям
Последние новости
Зенден про интервью Салаха: «Хочется, чтобы великий игрок уходил через парадный вход, а Мо словно пытался вышибить дверь черного хода. Он пошел против «Ливерпуля», тренера и фанатов»
10 минут назад
«Челси» нравится тренер «Страсбура» Росеньор, но об уходе Марески речи пока нет
28 минут назад
Грэм Сунесс: «МЮ» – один из 2-3 крупнейших клубов мира, но сейчас у них сложный период. Непонятно, чего ожидать от этого состава. Не думаю, что они попадут в топ-4»
33 минуты назад
Дмитрий Селюк: «Есть коллегиальная зависть: Артига 10 лет был в «Барсе», посмотрите на его опыт. Нет, нужны россияне. Карпину нужно 3 года и приобрести новую команду, а Франк приходит и делает»
41 минуту назад
Рэпер IceKeeper записал трек Save4Nov про сэйвы Сафонова финале Межконтинентального кубка. Он поблагодарил Матвея-Мотю за новый трофей «ПСЖ» и сравнил с Д’Артаньяном
51 минуту назад
Кубок Испании. 1/16 финала. «Оуренсе» принимает «Атлетик», «Мурсия» против «Бетиса»
56 минут назадLive
Первак не думает, что Промес усилит «Спартак» после тюрьмы: «Он не Роналду и не Месси – даже близко. Это не времена Стрельцова, сейчас совершенно другие требования к физике, движению»
58 минут назад
Тренер по ММА Кияшко о Дзюбе: «Влияние Артема на российский футбол колоссальное! В статистике и рекордах его фамилия почти всегда на 1-м месте. У него дух и характер чемпиона»
сегодня, 16:14
Попович – лучший игрок ЦСКА в ноябре-декабре. Он опередил Кисляка, Глебова и Мойзеса
сегодня, 16:09
Лангле пропустит 2 месяца. У защитника «Атлетико» растяжение медиальной коллатеральной связки колена
сегодня, 15:55