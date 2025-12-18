«Шевалье подавлен и уязвим, а Сафонов голоден, он хочет его сожрать. Люка должен собраться, профессиональный футбол – это не для нытиков». Журналист Риоло о вратарях «ПСЖ»

Журналист Риоло: Сафонов голоден, он хочет сожрать Шевалье.

Журналист Даниэль Риоло высказался о конкуренции за место основного вратаря в «ПСЖ ».

Парижане выиграли Межконтинентальный кубок , победив «Фламенго » в финале турнира (1:1, пен. 2:1). Российский голкипер Матвей Сафонов сделал 4 сэйва в серии пенальти.

«Должно быть, Шевалье не очень здорово действует на тренировках, что-то, вероятно, происходит. Он находится в состоянии психологической подавленности, он разочарован началом сезона и совершенно уязвим.

И вдобавок ко всему, есть парень [Сафонов], который голоден и считает, что ему следовало бы играть больше. Он упустил свой шанс в прошлом году, когда его выпустили на матч с «Баварией» в Мюнхене, потому что у Доннаруммы тогда был небольшой спад.

Теперь у него есть второй шанс, и этот парень голоден, он хочет сожрать его. Теперь Шевалье должен собраться. Профессиональный футбол – это не для нытиков», – сказал Риоло в эфире передачи After Foot на RMC Sport.