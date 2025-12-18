Зюганов о Сафонове: поздравляем, но желательно видеть подвиги на своих полях.

Геннадий Зюганов прокомментировал победу Матвея Сафонова в финале Межконтинентального Кубка в составе «ПСЖ ».

«Я видел, что его чествовали. Это хорошая новость. Можно гордиться. Я ведь и сам спортсмен – играл в волейбол, военное троеборье, легкая атлетика. У меня вся семья спортсменов.

В свое время я ходил на матчи Льва Яшина, видел его тренировки. Он был фантастический, я был в восторге от его реакции. Не случайно он получил «Золотой мяч». Приятно, что у Яшина есть продолжатель славных традиций.

Это феноменальный результат, поздравляем, благодарим. Но все-таки желательно видеть такие подвиги на своих полях», – сказал руководитель КПРФ.

Почему нас так тронул вечер Сафонова

Сафонов на обложках газет Франции и Бразилии. Называют стеной