Зюганов о Сафонове: «Приятно, что у Яшина есть продолжатель славных традиций. Феноменальный результат, поздравляем, благодарим. Но желательно видеть такие подвиги на своих полях»
Зюганов о Сафонове: поздравляем, но желательно видеть подвиги на своих полях.
Геннадий Зюганов прокомментировал победу Матвея Сафонова в финале Межконтинентального Кубка в составе «ПСЖ».
«Я видел, что его чествовали. Это хорошая новость. Можно гордиться. Я ведь и сам спортсмен – играл в волейбол, военное троеборье, легкая атлетика. У меня вся семья спортсменов.
В свое время я ходил на матчи Льва Яшина, видел его тренировки. Он был фантастический, я был в восторге от его реакции. Не случайно он получил «Золотой мяч». Приятно, что у Яшина есть продолжатель славных традиций.
Это феноменальный результат, поздравляем, благодарим. Но все-таки желательно видеть такие подвиги на своих полях», – сказал руководитель КПРФ.
Почему нас так тронул вечер Сафонова
Сафонов на обложках газет Франции и Бразилии. Называют стеной
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...25377 голосов
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
