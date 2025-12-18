Экс-хавбек Марокко Хаджи о Ямале: «Он ошибся, выбрав сборную Испании – они не будут любить его так же, как марокканцы. Испанские журналисты говорят, что предпочитают Педри»
Мустафа Хаджи: Ямаль ошибся, выбрав сборную Испании – его не любят как Педри.
Экс-полузащитник сборной Марокко Мустафа Хаджи считает, что Ламин Ямаль ошибся, выбрав сборную Испании вместо марокканской.
Напомним, отец 18-летнего вингера «Барселоны» марокканец.
«Даже если он будет играть за Испанию, любовь, которую испанцы будут к нему испытывать, никогда не будет такой же, как та, которую испытывают к нему марокканцы.
Это печально, потому что недавно я прочитал в испанской газете, как некоторые журналисты говорили: «У нас есть Педри, мы любим Педри. Мы любим Ямаля, но мы не любим его так сильно, как Педри». Это значит, что он ошибся.
Он навсегда останется марокканцем, даже если будет играть за Испанию», – заявил Хаджи в интервью Al Arabiya Sports.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...24263 голоса
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: La Razon
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости