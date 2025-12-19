  • Спортс
  • Орлов о Шпилевском: «Тренер все-таки настоящий, у него есть свои линии. «Пари НН» поднимется»
Орлов о Шпилевском: «Тренер все-таки настоящий, у него есть свои линии. «Пари НН» поднимется»

Орлов о Шпилевском: тренер все-таки настоящий, «Пари НН» поднимется.

Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Пари НН» под руководством тренера Алексея Шпилевского покинет зону стыков.

После 18 туров нижегородцы занимают в РПЛ 14-е место.

«Нижний два матча выиграл, хотя последний матч, который он выиграл, Шпилевский поменял немножко игру, тренер он все-таки настоящий. 

У него есть бэкграунд. Видно, что он парень такой, невзирая на все те сложности, которые там есть, работает, у него есть свои линии. И, в общем, я думаю, что они поднимутся», — сказал Орлов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
