Орлов о Шпилевском: «Тренер все-таки настоящий, у него есть свои линии. «Пари НН» поднимется»

Орлов о Шпилевском: тренер все-таки настоящий, «Пари НН» поднимется.

Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Пари НН » под руководством тренера Алексея Шпилевского покинет зону стыков.

После 18 туров нижегородцы занимают в РПЛ 14-е место.

«Нижний два матча выиграл, хотя последний матч, который он выиграл, Шпилевский поменял немножко игру, тренер он все-таки настоящий.

У него есть бэкграунд. Видно, что он парень такой, невзирая на все те сложности, которые там есть, работает, у него есть свои линии. И, в общем, я думаю, что они поднимутся», — сказал Орлов.