«Салават Юлаев» одержал 700-ю победу в КХЛ – 2:1 с «Северсталью». Команда Козлова идет 8-й на Востоке

«Салават Юлаев » одержал 700-ю победу в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда тренера Виктора Козлова обыграла «Северсталь » со счетом 2:1.

На данный момент «Салават» идет на 8-м месте в таблице Востока с 33 очками после 36 игр.

«Северсталь» занимает 2-е место на Западе с 49 баллами в 37 матчах.