«Салават Юлаев» одержал 700-ю победу в КХЛ – 2:1 с «Северсталью». Команда Козлова идет 8-й на Востоке
«Салават Юлаев» одержал 700-ю победу в КХЛ.
«Салават Юлаев» одержал 700-ю победу в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда тренера Виктора Козлова обыграла «Северсталь» со счетом 2:1.
На данный момент «Салават» идет на 8-м месте в таблице Востока с 33 очками после 36 игр.
«Северсталь» занимает 2-е место на Западе с 49 баллами в 37 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости