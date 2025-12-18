  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Салават Юлаев» одержал 700-ю победу в КХЛ – 2:1 с «Северсталью». Команда Козлова идет 8-й на Востоке
«Салават Юлаев» одержал 700-ю победу в КХЛ – 2:1 с «Северсталью». Команда Козлова идет 8-й на Востоке

«Салават Юлаев» одержал 700-ю победу в КХЛ.

«Салават Юлаев» одержал 700-ю победу в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда тренера Виктора Козлова обыграла «Северсталь» со счетом 2:1.

На данный момент «Салават» идет на 8-м месте в таблице Востока с 33 очками после 36 игр.

«Северсталь» занимает 2-е место на Западе с 49 баллами в 37 матчах.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал КХЛ
