Хавбек «Ман Сити» Эчеверри интересен другим клубам. Аренду в «Байере» могут расторгнуть из-за дефицита игровой практики

Аренду хавбека «Ман Сити» Клаудио Эчеверри в «Байере», вероятно, расторгнут зимой.

Агенты 19-летнего аргентинца ведут переговоры с заинтересованными клубами, решение может быть принято в эти выходные.

У Эчеверри дефицит игровой практики – в текущем сезоне за «Байер » он провел лишь 270 минут, отдав одну результативную передачу. Его контракт с «горожанами» рассчитан до 2028 года.