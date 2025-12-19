Хавбек «Ман Сити» Эчеверри интересен другим клубам. Аренду в «Байере» могут расторгнуть из-за дефицита игровой практики
Аренду хавбека «Ман Сити» Клаудио Эчеверри в «Байере», вероятно, расторгнут зимой.
Агенты 19-летнего аргентинца ведут переговоры с заинтересованными клубами, решение может быть принято в эти выходные.
У Эчеверри дефицит игровой практики – в текущем сезоне за «Байер» он провел лишь 270 минут, отдав одну результативную передачу. Его контракт с «горожанами» рассчитан до 2028 года.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sport
