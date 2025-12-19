Тер Стеген не планирует уходить из «Барсы» зимой. Нагельсманна устроит, если вратарь будет играть только в Кубке Испании (Marca)
Тер Стеген не хочет уходить из «Барсы» зимой, несмотря на дефицит игровой практики.
Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген не собирается менять клуб в январе, несмотря на дефицит игровой практики.
В текущем сезоне из-за травмы 33-летний немец провел лишь один матч – во вторник против «Депортиво Гвадалахара» (2:0) в 1/16 финала Кубка Испании.
«Барса» делает ставку на голкипера Жоана Гарсию и готова отдать зимой тер Стегена в аренду в другой клуб, выплачивая при этом часть его зарплаты, но сам вратарь готов остаться и смириться с ролью второго номера, сообщает Marca.
Предполагается, что тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна также устроит, если в преддверии ЧМ-2026 тер Стеген будет играть исключительно в Кубке Испании.
Контракт голкипера с «Барсой» рассчитан до июня 2028 года.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
