  • Мареска может сменить Гвардиолу в «Ман Сити» летом 2026 года. Тренер «Челси» будет одним из главных кандидатов в случае ухода Пепа (The Athletic)
Мареска может сменить Гвардиолу в «Ман Сити» летом 2026 года. Тренер «Челси» будет одним из главных кандидатов в случае ухода Пепа (The Athletic)

Мареска может сменить Гвардиолу в «Ман Сити».

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска рассматривается «Манчестер Сити» в качестве замены Пепу Гвардиоле в будущем.

По данным The Athletic, 45-летний итальянец – один из главных кандидатов «горожан» на случай ухода Пепа летом 2026 года.

Как сообщают многочисленные и хорошо информированные источники, растет вероятность того, что нынешний сезон будет последним для Гвардиолы в «Сити». Окончательное решение, вероятно, будет принято ближе к концу сезона.

Мареска, ранее работавший в молодежной команде «Ман Сити» и в штабе Пепа, пользуется популярностью среди руководителей клуба и, как ожидается, будет важной кандидатурой, если возникнет тренерская вакансия, но Энцо не будет единственным претендентом на этот пост.

Контракт Гвардиолы с «Сити» рассчитан до лета 2027 года, Марески с «Челси» – до 2029-го.

Пеп Гвардиола: «Мареска – один из лучших тренеров мира. Его работа в «Челси» не получает должного признания. Он выиграл КЧМ, ЛК, вышел в ЛЧ в такой сложной лиге и с такой молодой командой»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: The Athletic
